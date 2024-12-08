'Ситуация местами критическая': РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины

Российское военно-политическое командование привязывает свои планы к дате инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, указывает эксперт.

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РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

О чем сказал Братчук:

РФ поставила задачу выбить ВСУ с Курщины до 20 января

Российская 810 бригада морской пехоты из-за значительных потерь уже в четвертый раз обновляет личный состав

Ситуация на фронте динамичная, обвала фронта нет

Российское военное командование стремится вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако это очередной дедлайн, который россияне устанавливают для себя. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что ранее оккупанты ставили сроки на 1 октября, 1 ноября, а затем - начало декабря, а теперь привязывают свои планы ко дню инаугурации нового президента США.

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"Информационно все это выглядит очень понятно и очевидно: Россия пытается продемонстрировать, что у нее есть силы", - сказал Братчук.

По словам спикера, российские оккупанты применяют похожую тактику и на Херсонском направлении. Они стремятся создать информационный эффект, показывая, будто готовы к масштабным военным операциям, таким как форсирование Днепра.

"Силы, которые сегодня сосредоточены в Курской области и должны выполнить задачу по вытеснению ВСУ с территории Российской Федерации - это те силы, которые могли оказаться на любом направлении, в том числе Приднепровском, Запорожском, Кураховском, Покровском, на территории нашей страны", - сказал Братчук.

Комментируя информационные заявления врага о якобы прорывах, спикер подчеркнул, что эти "успехи" часто имеют противоположный эффект. Он также отметил, что широко разрекламированная в российских медиа 810-я бригада морской пехоты ВС РФ уже в четвертый раз меняет личный состав.

"Она медийная, наверное, как раз по уровню потерь. И можно сказать, что Курский фронт уже во многом стал кладбищем для российской морской пехоты. Складывается впечатление, что и бункерный дед к этому приложил руку, и высшее российское командование. И это не только морская пехота, это и части ВДВ в том числе", - отметил спикер.

Курский фронт, по словам Сергея Братчука, эффективно выполняет свои задачи для Украины.

Он признает, что есть потери среди личного состава и техники, однако они значительно меньше по сравнению с потерями, которые несут россияне.

Несмотря на сложности на Курском, Покровском, Кураховском и других направлениях, провала фронта нет. Братчук подчеркнул, что хотя ситуация на отдельных участках критическая и динамичная, Силы обороны продолжают сдерживать врага.

"Что такое обвал фронта? Я могу привести один пример - надо посмотреть на Сирию. Вот это обвал фронта", - резюмировал Братчук.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время операции Сил обороны Украины на территории Курской области российские войска были вынуждены обороняться в условиях, которые являются для них невыгодными. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отметив, что потери украинской стороны вдвое меньше, чем у российских военных.

Александр Сырский также сообщил о введении мер по усилению бригад ВСУ на Курском направлении. Основное внимание уделено подготовке резервов и обеспечению бесперебойного снабжения боеприпасов и материально-технических средств.

На территории Курской области продолжаются маневренные бои. Российская сторона утверждает о возвращении контроля над 400-500 квадратными километрами, что подтверждает характер динамичного противостояния. Как пояснил генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, ВСУ проводят тактические отступления на более выгодные позиции для нанесения эффективных ударов по противнику.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются

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