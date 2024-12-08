Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ситуация местами критическая": РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины

Юрий Берендий
8 декабря 2024, 17:37
142
Российское военно-политическое командование привязывает свои планы к дате инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, указывает эксперт.
'Ситуация местами критическая': РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины
РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

О чем сказал Братчук:

  • РФ поставила задачу выбить ВСУ с Курщины до 20 января
  • Российская 810 бригада морской пехоты из-за значительных потерь уже в четвертый раз обновляет личный состав
  • Ситуация на фронте динамичная, обвала фронта нет

Российское военное командование стремится вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако это очередной дедлайн, который россияне устанавливают для себя. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что ранее оккупанты ставили сроки на 1 октября, 1 ноября, а затем - начало декабря, а теперь привязывают свои планы ко дню инаугурации нового президента США.

видео дня

"Информационно все это выглядит очень понятно и очевидно: Россия пытается продемонстрировать, что у нее есть силы", - сказал Братчук.

По словам спикера, российские оккупанты применяют похожую тактику и на Херсонском направлении. Они стремятся создать информационный эффект, показывая, будто готовы к масштабным военным операциям, таким как форсирование Днепра.

"Силы, которые сегодня сосредоточены в Курской области и должны выполнить задачу по вытеснению ВСУ с территории Российской Федерации - это те силы, которые могли оказаться на любом направлении, в том числе Приднепровском, Запорожском, Кураховском, Покровском, на территории нашей страны", - сказал Братчук.

Комментируя информационные заявления врага о якобы прорывах, спикер подчеркнул, что эти "успехи" часто имеют противоположный эффект. Он также отметил, что широко разрекламированная в российских медиа 810-я бригада морской пехоты ВС РФ уже в четвертый раз меняет личный состав.

"Она медийная, наверное, как раз по уровню потерь. И можно сказать, что Курский фронт уже во многом стал кладбищем для российской морской пехоты. Складывается впечатление, что и бункерный дед к этому приложил руку, и высшее российское командование. И это не только морская пехота, это и части ВДВ в том числе", - отметил спикер.

Курский фронт, по словам Сергея Братчука, эффективно выполняет свои задачи для Украины.

Он признает, что есть потери среди личного состава и техники, однако они значительно меньше по сравнению с потерями, которые несут россияне.

Несмотря на сложности на Курском, Покровском, Кураховском и других направлениях, провала фронта нет. Братчук подчеркнул, что хотя ситуация на отдельных участках критическая и динамичная, Силы обороны продолжают сдерживать врага.

"Что такое обвал фронта? Я могу привести один пример - надо посмотреть на Сирию. Вот это обвал фронта", - резюмировал Братчук.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время операции Сил обороны Украины на территории Курской области российские войска были вынуждены обороняться в условиях, которые являются для них невыгодными. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отметив, что потери украинской стороны вдвое меньше, чем у российских военных.

Александр Сырский также сообщил о введении мер по усилению бригад ВСУ на Курском направлении. Основное внимание уделено подготовке резервов и обеспечению бесперебойного снабжения боеприпасов и материально-технических средств.

На территории Курской области продолжаются маневренные бои. Российская сторона утверждает о возвращении контроля над 400-500 квадратными километрами, что подтверждает характер динамичного противостояния. Как пояснил генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, ВСУ проводят тактические отступления на более выгодные позиции для нанесения эффективных ударов по противнику.

Другие новости:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области Фронт
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

18:15Украина
"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

17:42Украина
"Глупость Путина": у Зеленского жестко оценили падение режима Асада

"Глупость Путина": у Зеленского жестко оценили падение режима Асада

16:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 декабря: Водолеи разбогатеют, Девам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 декабря: Водолеи разбогатеют, Девам - успех

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Страну штормит: Украина под атакой магнитной бури

Страну штормит: Украина под атакой магнитной бури

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - исполнение желаний, Львам - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - исполнение желаний, Львам - фантастическая удача

Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

Последние новости

18:15

Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

17:57

Подальше от ракет ATACMS: РФ перебросила Су-34 на авиабазу Энгельс-2

17:42

"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

17:37

"Ситуация местами критическая": РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины

16:48

"Глупость Путина": у Зеленского жестко оценили падение режима Асада

Мирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - ФесенкоМирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - Фесенко
16:40

"Так всегда будет с диктаторами": в Украине впервые отреагировали на крах режима АсадаВидео

16:36

"Состояние - стабильно тяжелое": сын Лесика рассказал про самочувствие музыканта

16:04

Эксперты призвали бросать в унитаз зубчик чеснока: для чего это нужно

15:53

Спецподразделение ГУР мощно ударило по позициям РФ: названы потери врагаВидео

Реклама
15:40

Украину накроет снег, дожди и аномальное тепло: синоптик сказал, когда потеплеет до +14

15:29

Мобилизация в Украине с 20 лет: в Раде сделали новое заявление - что известно

15:24

"Когда рядом, схожу с ума": отношения Melovin и Swoiia вышли на новый уровень

15:14

Десантирование на правый берег Днепра будет фатальным для врага: детали от Братчука

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

14:34

У Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны

14:30

Где ошибка на картинке: лишь единицы найдут ответ за 4 секунды

14:27

Падение режима Асада в Сирии: что изменится в войне РФ против Украины - СНБО

14:06

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

13:45

"Планы команды Трампа изменятся": США могут выбрать другой путь к миру - Огрызко

13:44

Зеленский отверг немедленное прекращение огня и объявил позицию Украины

Реклама
13:32

"Позорное бегство" началось: россияне в срочном порядке покидают Сирию - ГУР

13:16

"Решающие недели для Украины": экс-глава МИД объяснил, чего ждать от плана Трампа

13:14

Остановилось сердце: сооснователь Dzidzio потерял сознание на концерте - деталиВидео

12:56

Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

12:39

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

12:18

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 декабря: Водолеи разбогатеют, Девам - успех

12:09

"Зашли и зачистили": ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области

11:43

F-16 есть, но летать некому: в США сделали заявление об усилении авиации Украины

11:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Козерогам - сюрприз, Овнам - важная беседа

11:35

Куда пропал Башар Асад: СМИ раскрыли детали и назвали версию

10:48

Украина может избежать территориальных уступок во время мирных переговоров - Огрызко

09:52

Трамп обратился к Путину и сделал заявление о войне России и Украины

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:49

Пойдет большое нашествие оккупантов: в ISW предупредили об опасности для Покровска

09:25

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - исполнение желаний, Львам - фантастическая удача

08:55

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:50

В России прогремели взрывы: что могли поразить почти полсотни беспилотников

08:41

Отключение света в Украине — графики на воскресенье 8 декабря (обновляется)

08:10

Сирия. Третий такт войны. Финалмнение

08:08

Режим Асада свергнут – он сбежал: что происходит в Сирии, подробностиВидео

Реклама
07:35

Чем отличаются две уборщицы: надо найти 3 отличия за 12 секунд

07:34

Новый формат и позиция Трампа: Ермак сделал заявление о встрече во Франции

06:10

Дамаск будет зажат с трёх сторонмнение

06:00

Страну штормит: Украина под атакой магнитной бури

05:30

В 2025 году у Львов сбудутся все мечты: таролог назвала точный месяцВидео

03:30

Что значит "мати серце з перцем": лишь единицы знают правильный ответВидео

03:01

Знают не все: какую одежду стоит выворачивать перед каждой стиркой

02:00

Счастье под елку: каким 5 знакам зодиака Венера преподнесет подарки на Новый год

00:00

США готовят для Украины новый пакет помощи на 988 миллионов долларов - Reuters

07 декабря, суббота
23:11

Война до границ 2022 года: Ермак сделал интересное предложение команде Трампа

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять