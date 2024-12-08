'Так всегда будет с диктаторами': в Украине впервые отреагировали на крах режима Асада

Украина готова работать над восстановлением отношений с Сирией, заявил глава МИД Андрей Сибига.

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Украина готова работать над восстановлением отношений с Сирией / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное из заявления Сибиги:

Украина готова восстановить отношения с Сирией в будущем

Сейчас главным приоритетом является стабилизация ситуации в регионе

Украина готова работать над восстановлением отношений с Сирией в будущем и поддерживает сирийский народ. Сейчас важно стабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X (Twitter).

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", - подчеркнул глава МИД Украины.

видео дня

Сибига отметил, что необходимо приложить усилия для стабилизации региона и обеспечить политический диалог в Сирии за счет функционирующих государственных институтов.

"Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", - подчеркнул министр.

Отметим, что заявление главы МИД стало первой официальной реакцией Украины на падение режима Башара Асада в Сирии.

Смотрите видео, где показана ситуация в Сирии:

Ситуация в Сирии / Фото: скриншот

Крах режима Башара Асада - главное

Как сообщал Главред, 8 декабря в Сирии режим Башара Асада потерпел крах. События начались в ночное время и быстро набрали обороты. Утром повстанцы вошли в столицу Дамаска и объявили о полном захвате города. Сирийский Генеральный штаб призвал военных сложить оружие.

Повстанцы активно ищут Асада, и есть предположение, что он мог сбежать в Москву. По информации источников, Асад покинул Дамаск в ночь с 8 декабря и мог отправиться на базу ВС РФ, чтобы потом поехать в Россию. Также есть версия, что он погиб в авиакатастрофе. Самолет Ил-76, на котором, вероятно, находился президент, исчез с радаров после резкого маневра и падения высоты.

Кроме этого, российские войска начали массово покидать Сирию. Армия РФ выводит боевые корабли, в частности фрегат "Адмирал Григорович" и грузовое судно "Инженер Трубин", из Тартуса в Средиземное море. Также вывозят вооружение с авиабазы Хмеймим с помощью военных самолетов. Ожидается, что потеря баз в Тартусе и Хмеймиме будет означать поражение России на Ближнем Востоке.

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Кто такой Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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