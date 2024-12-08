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Куда пропал Башар Асад: СМИ раскрыли детали и назвали версию

Андрей Ганчук
8 декабря 2024, 11:35обновлено 8 декабря, 12:47
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Самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров.
Асад, Ил-76
Асад с высокой вероятностью мог погибнуть в авиакатастрофе - Reuters / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Что с Башаром Асадом – главное:

  • Самолет с Асадом исчез
  • Асада ищут повстанцы
  • Асад мог сбежать в Москву

В Сирии повстанцы свергли правящий режим Башара Асада. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров. Асада уже ищут и не исключено, что ему удалось сбежать в Москву.

Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Как сообщает Reuters, вполне возможно, что Асад погиб. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 компании Syrian Air вылетел из Дамаска в 4:55 (1:55 UTC) по сирийскому времени. Он направился в направлении прибрежных районов, где находятся российские с сирийскими авиационные и морские базы.

видео дня

Примерно в 2:32 UTC борт совершил резкий разворот и стал снижаться. Спустя 7 минут самолет пропал с радаров. В тот момент он был на высоте около 500 метров..

"Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили", - сказал журналистам один из источников.

Асада активно ищут повстанцы

Журналисты CNN со ссылкой на свои источники пишут, что Асада ищут повстанцы. Они допрашивают сирийских военных и разведчиков, которые могли знать о передвижении пропавшего президента.

Примечательно, после того как повстанцы рано утром вошли в Дамаск, Асада никто не видел и не слышал.

Асад сбежал в Москву?

Согласно версии журналиста Барака Равида, Асад оставил Дамаск около 00:00 вечером 8 декабря и вылетел на базу ВС РФ в Сирии, чтобы оттуда отправиться в Москву.

Однако непонятно, удалось ли Асаду покинуть Сирию.

Американский представитель сообщил журналисту, что Штаты отследили момент, как ночью Асад покинул Сирию. Он должен был вылететь в Москву.

Падение режима Асада в Сирии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 8 декабря пал режим Башара Асада в Сирии.

События начались ночью и развивались стремительно. Утром повстанцы зашли в столицу Дамаск и заявили о взятии города под контроль. Сирийский Генштаб призвал военных сложить оружие.

Башар Асад пропал. Предполагалось, что он вылетел из Сирии на российском транспортном самолете Ил-76Т. Самолет пропал с радаров и мог исчезнуть в районе возле Аль-Сувейри. Возможно, Ил потерпел крушение, а Асад – погиб.

Повстанцы на государственном телевидении объявили о крушении режима Асада. Премьер Сирии Гази аль-Джаляли принял решение о сотрудничестве с повстанцами и передаче власти в их руки.

Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.

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Кто такой Башар Асад?

Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год.

Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией.

В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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