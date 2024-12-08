В Сирии рухнул правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессор Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск.
Армия сопротивления не оказала. Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров.
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Повстанцы вошли в Дамаск
Как сообщает Reuters, сирийские повстанцы после взятия города Хомс продолжили двигаться в направлении столицы и в воскресенье, 8 декабря, вошли в Дамаск.
Повстанцы сказали, что "празднуют новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявления о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна"
Западные СМИ от местных жителей узнали о стрельбе в центре Дамаска.
Очевидцы заявили, что на главной площади собрались тысячи людей и скандировали "Свободу".
После выхода правительственных войск из ключевых городов Сирии повстанцам понадобилось чуть больше недели, чтобы взять под свой контроль десятки населенных пунктов. Также известно, что они продвигаются, в том числе, и к резиденции Асада.
Асад покинул Дамаск
По информации журналистов, которые ссылаются на два высокопоставленных офицеров Сирии, Асад покинул Дамаск. В воскресенье он на самолете вылетел из столицы в неизвестном направлении.
Самолет с Асадом пропал с радаров, он мог потерпеть крушение
По предварительной информации, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т, который, по сведениям Flightradar, пропал по неизвестным причинам с радаров.
Самолет мог пропасть в районе возле Аль-Сувейри.
Генштаб Сирии приказал сложить оружие
В Генеральном штабе Сирийской арабской армии заявили своим военным, что режим Башара Асада рухнул. Дан приказ сложить оружие.
"Правление Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев", - цитируют журналисты сообщение военного командования подчиненным.
Что говорят повстанцы
Повстанцы заявляют об успехах революции и обещают сделать Сирию демократическим государством, а также сохранить территориальную целостность и суверенитет. Кроме того, они намерены "привлечь к ответственности режим Асада".
Повстанцы взяли Дамаск
В своем Telegram-канале Командование военных операций они объявили "свободным от тирана Башара Асада" столицу Дамаск.
Израиль перешел границу с Сирией?
Израильская армии якобы вошла в город Эль Кунейтра. Возможно, израильтяне хотят провести военную акцию как мероприятие, направленное на укрепление приграничной обороны, пишет Al Jazeera.
Танки Израиля вошли в Сирию – The Times of Israel
По данным журналистов, ЦАХАЛ якобы находится в буферной зоне в районе городе Кунейтра, расположенном на юго-западе Сирии. Танки "ведут огонь".
ГосТВ в Сирии заявило о падении режима Асада
На сирийском государственном телевидении сообщили, что правящий режима Башара Асада прекратил существование.
Что происходит в Дамаске
В сирийской столице повстанцы. Они зашли во дворец Асада. Ворвалось в дворец и множество людей.
Премьер Сирии готов передать власть
Премьер Гази Аль-Джалали готов передать власть и работать с оппозицией. Лидер повстанцев заявил, что они не будут брать под контроль правительственные учреждения. Премьер будет контролировать здания до момента передачи власти.
Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сказал, что он и часть министров Кабмина остались в Дамаске. Установлен контакт с повстанцами, сообщает канал Al-Arabiya.
Гази аль-Джаляли не знает, куда делся Асад, а "в истории Сирии начинается новый этап"
Что будет с войсками РФ в Сирии
Вопрос российских войск в Сирии будет решаться уже новой властью, сообщили пропагандисты РИА Новости со ссылкой на действующего сирийского премьера Мухаммеда Гази аль-Джаляли.
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