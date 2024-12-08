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Режим Асада свергнут, он сбежал: что происходит в Сирии, подробности

Андрей Ганчук
8 декабря 2024, 08:08обновлено 8 декабря, 08:55
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Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.
Сирия сегодня
Повстанцы зашли во дворец Асада, на телевидении объявили о падении режима / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В Сирии рухнул правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессор Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск.

Армия сопротивления не оказала. Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров.

Главред собрал для вас все, что известно о сирийских событиях.

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Повстанцы вошли в Дамаск

Как сообщает Reuters, сирийские повстанцы после взятия города Хомс продолжили двигаться в направлении столицы и в воскресенье, 8 декабря, вошли в Дамаск.

Повстанцы сказали, что "празднуют новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявления о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна"

Западные СМИ от местных жителей узнали о стрельбе в центре Дамаска.

Очевидцы заявили, что на главной площади собрались тысячи людей и скандировали "Свободу".

Улицы Сирии ночью 8 декабря
Улицы Сирии ночью 8 декабря / Скриншот Главред

После выхода правительственных войск из ключевых городов Сирии повстанцам понадобилось чуть больше недели, чтобы взять под свой контроль десятки населенных пунктов. Также известно, что они продвигаются, в том числе, и к резиденции Асада.

Асад покинул Дамаск

По информации журналистов, которые ссылаются на два высокопоставленных офицеров Сирии, Асад покинул Дамаск. В воскресенье он на самолете вылетел из столицы в неизвестном направлении.

Самолет с Асадом пропал с радаров, он мог потерпеть крушение

По предварительной информации, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т, который, по сведениям Flightradar, пропал по неизвестным причинам с радаров.

Самолет мог пропасть в районе возле Аль-Сувейри.

Ил-76Т Асад
Есть сообщения о том, что самолет Асада мог разбиться / Flightradar

Генштаб Сирии приказал сложить оружие

В Генеральном штабе Сирийской арабской армии заявили своим военным, что режим Башара Асада рухнул. Дан приказ сложить оружие.

"Правление Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев", - цитируют журналисты сообщение военного командования подчиненным.

Что говорят повстанцы

Повстанцы заявляют об успехах революции и обещают сделать Сирию демократическим государством, а также сохранить территориальную целостность и суверенитет. Кроме того, они намерены "привлечь к ответственности режим Асада".

Повстанцы взяли Дамаск

В своем Telegram-канале Командование военных операций они объявили "свободным от тирана Башара Асада" столицу Дамаск.

Израиль перешел границу с Сирией?

Израильская армии якобы вошла в город Эль Кунейтра. Возможно, израильтяне хотят провести военную акцию как мероприятие, направленное на укрепление приграничной обороны, пишет Al Jazeera.

Танки Израиля вошли в Сирию – The Times of Israel

По данным журналистов, ЦАХАЛ якобы находится в буферной зоне в районе городе Кунейтра, расположенном на юго-западе Сирии. Танки "ведут огонь".

ГосТВ в Сирии заявило о падении режима Асада

На сирийском государственном телевидении сообщили, что правящий режима Башара Асада прекратил существование.

Что происходит в Дамаске

В сирийской столице повстанцы. Они зашли во дворец Асада. Ворвалось в дворец и множество людей.

Премьер Сирии готов передать власть

Премьер Гази Аль-Джалали готов передать власть и работать с оппозицией. Лидер повстанцев заявил, что они не будут брать под контроль правительственные учреждения. Премьер будет контролировать здания до момента передачи власти.

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сказал, что он и часть министров Кабмина остались в Дамаске. Установлен контакт с повстанцами, сообщает канал Al-Arabiya.

Гази аль-Джаляли не знает, куда делся Асад, а "в истории Сирии начинается новый этап"

Что будет с войсками РФ в Сирии

Вопрос российских войск в Сирии будет решаться уже новой властью, сообщили пропагандисты РИА Новости со ссылкой на действующего сирийского премьера Мухаммеда Гази аль-Джаляли.

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