Военные РФ 'дают драпака' из Дамаска: ситуация в Сирии 'заходит в пике' - ГУР

Кратко:
- Оппозиционные силы продвигаются на юг Сирии
- В РФ начали признавать, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада
- В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки
Силы, которые противостоят поддерживаемому Россией режиму Башара Асада, продолжают наступление на юге страны. Состоялись первые бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада", - говорится в сообщении ГУР.
Кроме этого, в столице Сирии, Дамаске, начались вооруженные беспорядки. Российские военные и дипломаты срочно покидают город.
Также оставлена российская военная база в городе Хан-Шейхун. Отступая, российские силы покинули значительный арсенал вооружений и техники.
"1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна - целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники РФ, которая перешла к оппозиционным силам", - пишет ГУР.
Аробоязычные медиа "взорвались" активными обсуждениями после новостей о паническом бегстве российских войск. В частности, сообщается об отставке командующего российского контингента генерала Киселя.
"В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев - он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена", - резюмировали в ГУР.
Бои в Сирии - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, в конце ноября в Сирии повстанцы пошли в мощное наступление. Сообщалось также о продвижении к центру Алеппо.
Впоследствии стало известно, что армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев. Российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо, однако это не помогло.
Стоит также указать, что еще летом бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии. Сообщалось, что после атаки удалось уничтожить российскую военную технику на захваченном аэродроме.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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