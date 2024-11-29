"Покрошили" россиян и взяли Алеппо: в Сирии повстанцы пошли в мощное наступление

Повстанцы после трехдневных столкновений с силами режима Башара Асада продвигаются к центру Алеппо.

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Сирия / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Повстанцы захватили Алеппо и выбивают армию Асада

В Сирии уничтожают российских солдат

В Сирии отряды антиправительственных группировок развивают масштабную атаку на северо-западе и уже достигли города Алеппо. После боёв в ночь на пятницу, 29 ноября, они вошли в крупнейший город севера страны Алеппо и продвигаются к центру.

Вооруженные группировки повстанцев после трехдневных столкновений с силами режима Башара Асада продвигаются к центру Алеппо с запада, прорвали оборонительные линии сил режима в районах Хамдания, Новый Алеппо и Захра на окраине города и вошли в центр Алеппо, сообщает Anadolu.

видео дня

Отмечается, что вооруженные группировки оппозиции также осадили город Саракиб, где на юго-востоке Идлиба пересекаются трассы M4 и M5, с северного и южного направлений.

При этом публикуются видео предположительно продвижения вооружённых противников Башара Асада в городских кварталах. Приходят также сообщения об уничтожении в боях неустановленного числа российских военнослужащих, передает Радио "Свобода".

Уточняется, что оппозиционные властям Сирии группировки уже взяли под контроль больше 50 населённых пунктов и захватили примерно 400 квадратных километров территории в провинциях Алеппо и Идлиб.

Ранним утром в пятницу был атакован военный аэропорт Аль-Найраб. Там уничтожен вертолёт. Исламистам также удалось захватить тяжёлое вооружение, транспортные средства, склады сирийской армии, подконтрольной армии Сирии.

В свою очередь собеседники Anadolu также утверждают, что бойцы группировок взяли в плен несколько десятков солдат сирийской правительственной армии. По данным СМИ, бойцам "Хайат Тахрир аш-Шам" удалось захватить больше 10 населённых пунктов, среди которых стратегические Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46. В четверг бойцы "Хайат Тахрир аш-Шам" перекрыли важную международную дорогу, соединяющую Алеппо с Дамаском.

Подробности боев за Алеппо

Повстанцы вошли в Алеппо с западной границы, взорвав два автомобиля с бомбами. После этого они вступили в открытое столкновение с правительственными войсками Сирии. Сейчас бои ведутся в нескольких районах Алеппо: аз-Замалек, ас-Сухаджа и аль-Фуркан. Также сообщается о взятии оппозицией под контроль города Саракиб.

Skynews Arabia со ссылкой на источник пишет, что оппозиционные силы продолжают наступление на южных, западных и северных фронтах, они вошли в район Ар-Рашидин, научно-исследовательский центр на западе Алеппо, также они присутствуют на южном въезде в город.

Смотрите видео - Алеппо заняла сирийская оппозиция:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Сирии база россиян взлетела на воздух. Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную технику на захваченном аэродроме.

Как сообщал Главред, спецназовцы ГУР мощно ударили по российской базе беспилотников в Сирии. На этой базе в Сирии российские войска производили и тестировали ударные БПЛА.

Напомним, в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ. Представитель ГУР пояснил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников".

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Что за город Алеппо Древний город на северо-западе Сирии. Во время войны в Сирии развернулись ожесточенные бои за город. Война привела к страшным разрушениям в Алеппо, в частности, в древнейшей части города. Осада войсками Башара Асада и удары ВКС РФ по жилым кварталам привели к гуманитарной катастрофе в 2-миллионном Алеппо.

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