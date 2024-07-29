Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ

Африканские повстанцы получили информацию для проведения успешной операции против наемников РФ, подчеркнул Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал разгром ЧВК "Вагнер" в Африке / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Коммерсант

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал уничтожение большой группы российских наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, вскоре возможны новые успешных действий против российских военных преступников в Африке.

Представитель ГУР пояснил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников".

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"О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение следует", - сказал он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что "вагнеровцы" развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.

"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те. А это значит, что новые заказаны и расчеты на них как на точечный инструмент решения проблем в регионе будет меньше", – добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали

Напомним, в Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Данные о потерях российской вооруженной группировки в Мали рассказали российские провоенные блогеры. В сеть также попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали у границы с Алжиром.

Позже появилась информация о том, что пстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

"Мы захватили значительное количество наемников и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности", - написали повстанцы в соцсетях.

Что известно о ЧВК "Вагнер"

Напомним, 23 августа 2023 года в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК "Вагнер". Все, кто находился на борту, погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых - Дмитрий Уткин.

Позже в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера" и отметили, что ЧВК может снова стать серьезной угрозой для ВСУ.

Напомним, политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко рассказал о причинах создания и усиления руководством Кремля частных военных кампаний.

ЧВК Вагнера Группа Вагнера — неофициальное вооружённое формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.

По мнению экспертов, Группа Вагнера в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

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