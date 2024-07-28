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"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

Алёна Воронина
28 июля 2024, 09:38
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Такой шаг, который могли бы сделать США, решил бы большинство проблем Украины, в частности, помог бы выгнать оккупантов с территории нашего государства.
Роман Свитан, украинские военные
Свитан сказал, что именно сможет изгнать оккупантов из Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин, 18 отдельная бригада армейской авиации

Если бы США предоставили Украине ленд-лиз на сумму 500 миллиардов долларов, это решило бы большинство проблем Украины, в частности помогло бы "отогнать Россию за Урал".

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 Каналу". Так Свитан прокомментировал план завершения войны страны-агрессора России против Украины, который был описан бывшим госсекретарем США Майком Помпео. В этом плане, в частности, есть создание программы ленд-лиза на 500 миллиардов долларов.

"Только ленд-лиз на полтриллиона долларов отгонит Россию за Урал", - сказал Свитан.

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По словам эксперта, ленд-лиз предусматривает передачу именно вооружения, то есть того оружия, которое уже лежит на складах и будет восстанавливаться.

Свитан добавил, что такой ленд-лиз на полтриллиона долларов решит 99% проблем, которые у нас есть. Еще одним серьезным посылом является демилитаризация Крыма, которую предлагает Майк Помпео.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

План Помпео по завершению войны в Украине - что известно

Американский политик, бывший государственный секретарь США Майк Помпео в своей колонке на The Wall Street Journal опубликовал инициативу для кандидата в президенты Дональда Трампа, которую тот мог бы реализовать на посту хозяина Белого дома.

В частности, Помпео предложил резко усилить поддержку Украины и принудить страну-агрессора РФ к завершению войны. Среди пунктов - реальные санкции в отношении РФ, создание ленд-лиза на 500 миллиардов долларов на вооружение для Украины, отмена всех ограничений на использование полученного оружия, возрождение НАТО и интеграция Украины в Альянс.

После этого у Зеленского сделали заявление о "плане" для Трампа. План завершения войны России против Украины, который был описан бывшим госсекретарем США Майком Помпео, является вполне реалистичным сценарием. Победа Киева над Москвой может обеспечить Соединенным Штатам глобальное лидерство, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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