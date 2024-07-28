РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 28 июля, запустили по Украине ракету Х-59 и 8 дронов-камикадзе "Шахед".
Силы противовоздушной обороны Украины сбили вражескую ракету и 7 дронов. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"В ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8-ю ударными БпЛА "Shahed" с мыса Чауда - Крым", - говорится в сообщении.видео дня
Он отметил, что почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.
"Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбито КАР Х-59 и семь БпЛА "Shahed-131/136", - рассказал Олещук.
Что известно о ракете Х-59?
Х-59 – советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов, прикрытых ПВО, которые визуально выявляются оператором в любое время днем в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения, пишет Википедия.
Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости
24 июля в Харькове прогремели взрывы - РФ обстреляла город ракетами С-300, был погибший. Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города, второй - по частному сектору.
Напомним, 26 июля сообщалось, что РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области. Российские "шахеды" ударили по Нежину. Вражеская атака не осталась без последствий.
Также 26 июля сообщалось, что произошло более 400 ударов по Запорожскому району за сутки. Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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