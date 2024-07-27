'Прогресс - не наш. Волчье - не наше': комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

Россияне используют тактику "россыпных штурмов" на Покровском направлении, идут в бой несмотря на огромные потери, рассказал Александр Ширшин.

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Россияне захватили 2 населенных пункта на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, 3 отдельная танковая Железная бригада

На Покровском направлении ситуация является одной из самых сложных, штурмы врага не останавливаются. Российские оккупанты захватили населенные пункты Прогресс и Волчье в Донецкой области. Об этом сообщил командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин в комментарии LIGA.net.

По его словам, на Покровском направлении российские войска значительно уменьшили использование техники, сосредоточившись на пехотных атаках. Интенсивность боев на этом направлении очень высокая. Россияне активно применяют тактику "россыпных штурмов".

"По состоянию на сейчас Прогресс - не наш. Волчье - не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, - не могу. Это вопрос подготовки личного состава, понимание принципов управления, количества БК и техники, это компетентность офицерского, управленческого состава, это мотивированность людей. К сожалению, это - война", - сказал Ширшин. видео дня

Комбат отметил, что россияне используют огромное количество пехоты для штурмов. Также враг подтягивает резервы.

"Несколько раз у нас даже не позицию, а небольшой наблюдательный пункт пытались штурмовать 30 человек. Плюс подтягивались резервы. Бежали по полю вразброс. Другой пример - в одну точку забежали более 100 человек. Они бегут не то, чтобы спланировано на какой-то конкретный участок, дом, позицию. Просто как муравьи рассыпаются в разные стороны", - рассказал военный.

Ширшин добавил, что тактика "рассыпных штурмов" затрудняет координацию действий врага. Он отметил, что россиян бросают на "мясо", пытаясь истощить украинских защитников. Штурмы оккупанты осуществляют несмотря на колоссальные потери.

"Фактически это бой, который продолжается нон-стоп. У них кого-то задвохсотили, кого-то затрьохсотили, а они продолжают, не останавливаясь, не оказывая помощь. Даже если, например, из них остается кто-то один - этот один продолжает штурм. Он бросает гранаты, отстреливается, прячется, но все равно лезет вперед. Нет такого, что пара прилетов - и он остановился и пошел назад. Нет, он пихается дальше", - добавил Ширшин.

Кто такой Александр Ширшин? Александр Ширшин - командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин (позывной "Гений"). В армию попал после полномасштабного вторжения России в Украину. Еще за месяц до российской атаки он подписал контракт в резерв и утром 24 февраля был в части. На фронте был ранен и чудом выжил. Летом 2022 года его наградили орденом "За мужество" III степени.

Россияне захватили село Прогресс - что известно

Напомним, России удалось переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. Боевые действия в районе Прогресса продолжаются с конца апреля и, несмотря на успешное сопротивление ВСУ в течение последних трех месяцев, часть села защитники оставили после массированного штурма 19 июля.

Как сообщал Главред, под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины. Приказа на отход нет, отмечают аналитики DeepState.

Кроме этого, в районе поселка Прогресс на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Украинские военные пытаются вытеснить российских оккупантов, которые захватили село несколько дней назад, сообщили в ОСУВ "Хортица".

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