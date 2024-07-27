УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

Руслана Заклинская
27 июля 2024, 23:33
165
Россияне используют тактику "россыпных штурмов" на Покровском направлении, идут в бой несмотря на огромные потери, рассказал Александр Ширшин.
'Прогресс - не наш. Волчье - не наше': комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте
Россияне захватили 2 населенных пункта на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, 3 отдельная танковая Железная бригада

На Покровском направлении ситуация является одной из самых сложных, штурмы врага не останавливаются. Российские оккупанты захватили населенные пункты Прогресс и Волчье в Донецкой области. Об этом сообщил командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин в комментарии LIGA.net.

По его словам, на Покровском направлении российские войска значительно уменьшили использование техники, сосредоточившись на пехотных атаках. Интенсивность боев на этом направлении очень высокая. Россияне активно применяют тактику "россыпных штурмов".

"По состоянию на сейчас Прогресс - не наш. Волчье - не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, - не могу. Это вопрос подготовки личного состава, понимание принципов управления, количества БК и техники, это компетентность офицерского, управленческого состава, это мотивированность людей. К сожалению, это - война", - сказал Ширшин.

видео дня

Комбат отметил, что россияне используют огромное количество пехоты для штурмов. Также враг подтягивает резервы.

"Несколько раз у нас даже не позицию, а небольшой наблюдательный пункт пытались штурмовать 30 человек. Плюс подтягивались резервы. Бежали по полю вразброс. Другой пример - в одну точку забежали более 100 человек. Они бегут не то, чтобы спланировано на какой-то конкретный участок, дом, позицию. Просто как муравьи рассыпаются в разные стороны", - рассказал военный.

Ширшин добавил, что тактика "рассыпных штурмов" затрудняет координацию действий врага. Он отметил, что россиян бросают на "мясо", пытаясь истощить украинских защитников. Штурмы оккупанты осуществляют несмотря на колоссальные потери.

"Фактически это бой, который продолжается нон-стоп. У них кого-то задвохсотили, кого-то затрьохсотили, а они продолжают, не останавливаясь, не оказывая помощь. Даже если, например, из них остается кто-то один - этот один продолжает штурм. Он бросает гранаты, отстреливается, прячется, но все равно лезет вперед. Нет такого, что пара прилетов - и он остановился и пошел назад. Нет, он пихается дальше", - добавил Ширшин.

Кто такой Александр Ширшин?

Александр Ширшин - командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин (позывной "Гений"). В армию попал после полномасштабного вторжения России в Украину. Еще за месяц до российской атаки он подписал контракт в резерв и утром 24 февраля был в части. На фронте был ранен и чудом выжил. Летом 2022 года его наградили орденом "За мужество" III степени.

Россияне захватили село Прогресс - что известно

Напомним, России удалось переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. Боевые действия в районе Прогресса продолжаются с конца апреля и, несмотря на успешное сопротивление ВСУ в течение последних трех месяцев, часть села защитники оставили после массированного штурма 19 июля.

Как сообщал Главред, под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины. Приказа на отход нет, отмечают аналитики DeepState.

Кроме этого, в районе поселка Прогресс на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Украинские военные пытаются вытеснить российских оккупантов, которые захватили село несколько дней назад, сообщили в ОСУВ "Хортица".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Покровск война России и Украины
Реклама

Главное за день

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

00:12 Украина
"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

23:33 Украина
В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

22:31 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне прорываются к городу: армия РФ развивает наступление на Бахмутском направлении 3953

Россияне прорываются к городу: армия РФ развивает наступление на Бахмутском направлении

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление 2539

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился 2030

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ 1352

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

Последние новости

00:29

Муж Алсу приказал охране не пускать певицу в квартиру

00:12

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

27 июля, суббота
23:33

"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

22:35

Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

22:31

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
21:32

Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

21:16

Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира"?мнение

20:49

Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

20:22

На фоне неизлечимой болезни: Селин Дион произвела фурор своим выступлениемВидео

Реклама
20:20

Украину не примут в ЕС и НАТО: Орбан зашкварился скандальным заявлением

20:05

"Должны быть готовы": ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины

19:52

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

19:42

США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

18:47

"Наехал" на США, как Путин: Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам"

18:43

Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

18:26

Удары ВСУ Storm Shadow по целям в РФ: в Британии раскрыли позицию Лондона

18:10

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

17:53

Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в ЮрмалеВидео

17:33

Как поставить апостроф на ноутбуке: самые простые советы

17:26

Выглядит шикарно: Пугачева показалась в ЮрмалеВидео

Реклама
17:19

Взорванные вертолеты применяли в войне с Украиной: детали удара ГУР по целям в РФВидео

17:00

Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненыхФото

16:24

Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP

15:59

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34: что известноВидео

15:23

Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения

15:09

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

15:02

Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ

14:34

Украина работает над освобождением Крыма: какие шаги предпринимают ВСУ

14:25

Если я не выиграю, начнется Третья мировая война: Трамп "выделился" заявлением

13:59

Новое наступление в планах: враг может готовить атаку на Запорожье

13:51

Обновление данных в ТЦК: кто сможет избежать штрафов

13:33

Путинистка Талызина оказалась под наблюдением медиков

13:17

"Хотел идти на войну": мать предполагаемого убийцы Фарион отреагировала на его поступок

13:13

Оккупанты могут легко попасть в окружение: подробности от командира ВСУ

13:07

Блокада 5-й при нападении на НАТО: назван сценарий действий США

13:06

Как "вырастить" богатство: приметы и суеверия о денежном дереве

12:27

Звонок в США: РФ пожаловалась на подготовку Украиной "тайной операции" - NYT

12:22

Новые графики отключений: в Минэнерго анонсировали изменения на сегодня

12:18

В Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины

11:38

Угроза жизни: принц Гарри больше не привезет Меган Маркл в Британию

Реклама
11:34

Пожар на объекте промышленности в Полтаве: детали ночной атаки РФ по Украине

10:57

РФ перебрасывает войска на два направления в Донецкой области: раскрыты детали

10:40

2024 год становится критическим для РФ: какие трудности у врага - Коваленко

10:37

Почему у яблони опадают яблоки и как спасти урожай

09:45

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился

09:39

Там базируются Ту-95: атака дронов на аэродром "Дягилево" в Рязани - что известно

08:46

Ретроградный Меркурий 5-28 августа: у Тельцов начнется роман, а у Львов улучшатся финансыВидео

08:42

Более 400 ударов по Запорожскому району за сутки: каковы последствия атак РФ

08:33

Войска РФ изменили одну из задач на фронте, им не хватает резервов – ISW

08:00

Почему у Украины до сих пор нет своих дальнобойных ракетмнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять