ВСУ выбивают оккупантов из Прогресса: в 'Хортице' раскрыли реальную ситуацию в селе

Подразделения врага, которые захватили Прогресс несколько дней назад, находятся под постоянным огневым поражением ВСУ, рассказали в ОСГВ "Хортица".

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Подразделения РФ постоянно находятся под огневым поражением ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 22 отдельная механизированная бригада

В районе поселка Прогресс на Покровском направлении продолжаются сложные бои. Украинские защитники пытаются выбить оккупантов из села, которое они захватили несколько дней назад. Об этом сообщило ОСГВ "Хортица" в Telegram.

"Подразделения противника в районе Прогресса, находятся под огневым поражением Сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", - отметили в сообщении.

По словам военных, ситуация на Покровском направлении, в частности в полосе ответственности 31-й отдельной механизированной бригады, остается напряженной. Военнослужащие ведут оборонительные бои в районах Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки.

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Командование бригады проводит постоянный мониторинг и анализ тактической обстановки, чтобы оперативно реагировать на любые изменения на фронте.

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Россияне захватили село Прогресс - что известно

Напомним, оккупационные войска России продвинулись на северо-запад и запад от Авдеевки, а также на восток от Торецка и в направлении Северска Донецкой области. Согласно оценкам ISW, враг продолжает наступательные действия в районе Авдеевки и захватил поселок Прогресс на северо-западе от города.

России удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. Боевые действия в районе Прогресса продолжаются с конца апреля и, несмотря на успешное сопротивление Сил обороны в течение последних трех месяцев, часть села защитники оставили после массированного штурма 19 июля.

Как сообщал Главред, под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины. Приказа на отход нет, отмечают аналитики DeepState.

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