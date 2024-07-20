Войска РФ продвинулись в районах трех городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

Силы обороны Украины уничтожили один из мостов к югу от Северска, чтобы замедлить продвижение российских оккупантов, отметили американские эксперты.

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Войска РФ продвинулись в Донецкой области - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Оккупационные войска агрессора России достигли продвижения на северо-запад и запад от Авдеевки, к востоку от Торецка и в направлении Северска Донецкой области. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

Согласно оценкам ISW, враг продолжает проводить наступательные действия в районе Авдеевки. Кадры геолокации за 19 июля фиксируют их продвижение и захват населенного пункта Прогресс на северо-западе от Авдеевки.

Кроме того, враг продвинулся и к юго-востоку от Карловки.

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Также захватчики достигли продвижения к востоку от Торецка – на запад вдоль улицы Петра Великого в восточной части Дружбы. Продвинулся враг и в Северном к востоку от Торецка.

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

На Северском направлении российские оккупанты продвинулись в направлении Северска и Спорного. Наступательные действия продолжаются к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, к востоку от Северска в районе Верхнокаменского, к юго-востоку от Северского в районе Выемки и к югу от Северска в районе Переездного.

Между тем Силы обороны Украины к югу от Северска уничтожили мост между Переездным и Федоровкой, чтобы замедлить вражеское продвижение.

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