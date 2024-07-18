РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

Страна-агрессор Россия снимает резервы и подразделения вдоль побережья Азовского моря, рассказал Петр Андрющенко.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-gotovitsya-k-novomu-nastupleniyu-na-zaporozhe-andryushchenko-10581644.html Ссылка скопирована

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье / коллаж: Главред, фото: flickr

Войска страны-агрессора России, вероятно, накапливают резерв для начала новой волны наступления на Запорожскую область. Об этом сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Странные движения происходят... Если учитывать тенденцию последней недели, то видим, что враг снова концентрируется на Запорожской области. Причем на этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска, и из Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. Ближе к линии фронта", - рассказал он.

По словам Андрющенко, РФ снимает резервы и подразделения вдоль побережья Азовского моря.

видео дня

"Это Мариупольско-Бердянская агломерация, Приморск, Кирилловка. Оттуда они снимают и перебрасывают резервы на север Донецкой области, где сейчас наблюдаются наиболее ожесточенные бои", - добавил советник городского головы Мариуполя.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Военный эксперт Владислав Селезнев ранее сообщал, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых на юге Запорожской области.

16 июня российские войска осуществили ограниченные наступательные операции в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, которые расположены на границе Запорожской и Донецкой областей. Американский Институт изучения войны в своем отчете указывает, что россияне могут начать новое наступление на этом участке фронта.

Начальник службы связей с общественностью 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых сказал, что российские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются закрепиться в Роботино Запорожской области, не доживают до ночи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред