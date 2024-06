РФ может перейти в наступление на новом направлении: в ISW предупредили об угрозе

16 июня российские войска осуществили ограниченные наступательные операции в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, которые находятся на границе Запорожской и Донецкой областей. В отчете американского Института изучения войны отмечается, что россияне могут начать новое наступление на данном участке фронта.

По данным ISW, в ходе боев на границе Донецкой и Запорожской областей 16 июня, россиянам не удалось достичь подтвержденных успехов.

Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщают о боях неподалеку от Урожайного и Старомайорского, находящихся южнее Великой Новоселки 15 и 16 июня.

Кроме того, по данным Генштаба, войска РФ атаковали позиции украинских защитников в Старомайорском с применением 54 неуправляемых авиабомб, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим наземным атакам на этом направлении боевых действий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.