Неожиданное открытие: почему Репин никогда не был русским художником

Россия часто "воровала" выдающихся украинцев и Репин - не исключение.

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Репин категорически отказывался возвращаться в Россию / Коллаж: Главред, фото: автопортрет Репина, УНИАН

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Почему Репина считают русским художником

Что указывает на то, что Репин украинский художник

Илья Репин - один из самых известных художников XIX века, автор таких шедевров, как "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и "Бурлаки на Волге". В сознании многих его имя часто связывают с "великой русской культурой".

Однако, как узнал Главред, принадлежность Репина к русскому искусству - не более, чем миф, который навеяла украинцам Россия. Об этом на канале Как не стать овощем рассказал социолог культуры Богдан-Олег Горобчук.

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Если углубиться в биографию художника, становится понятно, что Илья Репин не имеет много общего с Россией, ведь родился он в Чугуеве, который тогда входил в состав Харьковской губернии Российской империи, а сегодня является украинским городом.

Более того - он был этническим украинцем, выходцем из казацкого рода. Его родным языком был украинский, и именно в украинской среде сформировалось его мировоззрение.

В своих воспоминаниях Репин часто вспоминал детство, проведенное среди украинских песен, традиций и крестьянского быта. Эта среда глубоко повлияла на его творческое видение. Именно украинские типажи, пейзажи и дух свободы стали основой для многих его картин.

Несмотря на то что Репин работал в Санкт-Петербурге и имел связи с российскими художественными кругами, его творчество глубоко укоренено в украинском контексте. Самый яркий пример - это картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Также следует упомянуть его портреты украинских деятелей: Тараса Шевченко, Николая Лысенко, Пантелеймона Кулиша. Репин увлекался украинской культурой, поддерживал ее представителей и активно сотрудничал с деятелями украинского национального движения.

Хотя Репин некоторое время был интегрирован в культурную элиту Российской империи, он с годами все больше отдалялся от нее. Жестокость российской государственной машины поражала украинца, особенно после событий 1905 года. В своих более поздних письмах он часто критиковал российскую политику и деспотизм.

Показательно, что после революции 1917 года Репин окончательно переехал на свою виллу "Пенаты" в Куоккале и отказался возвращаться в советскую Россию, даже несмотря на многочисленные приглашения. Он остался в эмиграции до конца жизни, разочарованный идеей "русского мира".

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Кто такой Богдан-Олег Горобчук? Богдан-Олег Горобчук - украинский социолог, поэт, художник, куратор литературно-художественных проектов. Кандидат социологических наук. Автор ютуб-каналов "Культуртригер" и "Центр исследования МордоRU".

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