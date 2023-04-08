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"Был чрезвычайно талантливым и очень веселым": на войне погиб художник Игорь Ригель

Алина Дембицкая
8 апреля 2023, 23:58 обновлено 9 апреля, 00:29
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У погибшего воина остались родители, сестра, много друзей и людей, которые восхищались его талантом.
'Был чрезвычайно талантливым и очень веселым': на войне погиб художник Игорь Ригель
На войне погиб художник Игорь Ригель / Facebook Игоря Ригеля, Facebook Юрия Шептовского

В боях с российскими захватчиками 7 апреля погиб историк, реконструктор и кузнец Игорь Ригель. Защитник был родом из Львовщины. На фронт отправился добровольцем после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Как сообщает Зимноводская территориальная община, 37-летний защитник был родом из села Холодноводка Львовской области. У погибшего воина остались родители, сестра, много друзей и людей, которые восхищались его талантом.

"Игорь Ригель добровольцем пошел на фронт. Он мужественно боролся за свою страну. После полученных ранений в российско-украинской войне 7 апреля жизнь воина оборвалась. В это трудное время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, который пал за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе", - говорится в сообщении.

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О гибели Ригеля сообщили и во Львовской Национальной академии художеств, где защитник получил образование.

"На фронте погиб Игорь Ригель, выпускник кафедры художественного металла ЛНАМ. Художник, кузнец, историк, реконструктор, воин, герой... Навсегда в наших сердцах! Соболезнования родным, близким и всем, кто знал Игоря. Покойся с Богом", - указано в посте.

Там также показали, что творил Ригель в своей кузнице, опубликовав фотографии с его дипломной работой: набором кованой мебели.

'Был чрезвычайно талантливым и очень веселым': на войне погиб художник Игорь Ригель
Работа художника / Львовская Национальная академия искусств

Близкая подруга защитника Антонина Белинская вспоминает, что павший в бою воин был чрезвычайно талантливым и очень веселым.

"Ты был мне очень близким другом, мы даже шутили, что знакомы не одну жизнь, поэтому можем считать себя родственниками... Я знала о тебе все, а ты обо мне... Ты жил на высоких оборотах, полной грудью, ты вдохновлял меня, читал мне лекции по истории и искусствам, открыл для меня много художников и научил правильно смотреть на них, научил правильно рисовать в перспективе... Умел поддержать и подбодрить этими своими глупыми шутками, которые я до сих пор не понимаю, но это заставляло меня улыбаться", – написала она.

Белинская также сообщила, что работы Ригеля украинцы могли видеть в фильмах "Захар Беркут", "Сторожевая Застава", "Казаки", "Лживая история" и многих других.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Больше новостей о погибших защитниках:

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