Прикрывал побратимов: в боях за Бахмут погиб диджей из Херсона Андрей Мехряков

Свой последний бой защитник Украины принял 4 апреля. Мехряков освобождал Украину от оккупантов в рядах 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Андрей Мехряков проявил себя как отважный воин / Фото УНИАН, instagram.com/apache__dj

В бою с российскими оккупантами погиб херсонец Андрей Мехряков с позывным "Мех". До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он был диджеем в одном из херсонских клубов и выступал под творческим псевдонимом Dj Apache.

Погиб Андрей Мехряков в Бахмуте 4 апреля. Он прикрывал побратимов во время боя.

"Херсонец Андрей "Мех" Мехряков, который был диджеем в Шаде, сегодня погиб в Бахмуте", – написали на канале Информатор Херсон.

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Мехряков освобождал Украину от оккупантов в рядах 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированной 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов".

Андрей Мехряков с побратимами / Фото instagram.com/apache__dj

Также он был участником ГО Centuria – движения, представители которого декларируют, что стоят "на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции".

"Проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожая врагов нашей Нации. Погиб достойно, прикрывая побратимов. Быть воином – жить вечно!" – говорится на странице Centuria в Instagram.

На странице воина в Instagram последнее сообщение датировано 10 марта. Тогда Андрей выложил фотографию с братьями по оружию.

"Подразделение - как семья, у всех свои нюансы, споры и прочее, но все друг за друга готовы спуститься в ад", - написал воин.

Как сообщал Главред, в боях под Бахмутом погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" - боец Даниил Кондель. У погибшего военного был позывной "Викинг". Ему было всего лишь 22 года.

Также в боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области погиб мукачевец, военный Главного управления разведки с позывным "Махно" Артур Пашкуляк. С самого начала полномасштабного вторжения воевал на востоке страны. Был прикомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура.

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