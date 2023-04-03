Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области погиб мукачевец, военный Главного управления разведки с позывным "Махно" Артур Пашкуляк. О гибели защитника Украины сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.
Артур Пашкуляк с самого начала полномасштабного вторжения воевал на востоке страны.
"Сейчас уже могу сказать, что он был военнослужащим Главного управления разведки, но был прикомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура под позывным "Махно". Там нес службу. Это неправительственное добровольческое вооруженное формирование, принимающее участие в войне на стороне Вооруженных Сил Украины", – отметил Глагога.
В последние месяцы Пашкуляк воевал на самых горячих участках фронта. Герой попадал под обстрел в Запорожской области, а в воскресенье, 2 апреля, погиб в Бахмуте.
Знакомые говорят, что "Махно" был резким и вместе с тем справедливым. Военные отзываются о своем побратиме как о харизматичном и смелом украинце. Друзья говорят, что этот человек никогда не оставлял в беде и всегда держал жесткую мужскую позицию.
"Искренние соболезнования всем родным и друзьям погибшего за Украину!" – написал Глагола.
Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Свой последний бой он принял под Бахмутом Донецкой области.
Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
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