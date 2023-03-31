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От полученных на войне ран погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

31 марта 2023, 10:44
Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения РФ. У него осталась жена и двухлетняя дочь.
Виталий Меринов
Виталий Меринов скончался от полученных на фронте травм / Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv, pixabay.com

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. О непоправимой утрате сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу.

"Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего дыхания", — написал мэр.

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Меринов являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом мэрии прошлого созыва. Также мастер спорта по боксу раньше служил в Нацгвардии.

У него осталась жена и двухлетняя дочь.

Как сообщал Главред, 28-летний боец ВСУ и мастер гиревого спорта Виктор Котелевец героически погиб на Донбассе − после танкового обстрела российских оккупантов.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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