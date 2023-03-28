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В больнице Киева умер польский волонтер: он попал под обстрел возле Бахмута

28 марта 2023, 11:14
16 марта волонтер попал под российский обстрел на маршруте Константиновка – Часов Яр. Медики боролись за жизнь Марека больше недели.
Польский волонтер Марек скончался в больнице
Польский волонтер Марек скончался в больнице / Фото pixabay.com, facebook.com/inicjatywa.nehemiasz

В больнице Киева скончался польский волонтер Марек, который с осени 2022 возил гуманитарную помощь в пострадавшие в результате войны регионы Украины. Больше недели медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

16 марта волонтер попал под российский обстрел на маршруте Константиновка – Часов Яр вместе с коллегой и еще четырьмя мирными жителями, говорится на Facebook -странице Инициатива Неемии.

"Сегодня получили новость, которую никогда не хотели слышать: наш друг Марек, волонтер, оказывавший гуманитарную помощь в Украине, от полученных ранений скончался в больнице", – сообщили в организации.

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Марек придавал большое значение помощи Украине и основательно подготовился. Он принял участие в специализированном тренинге от Американского фонда для добровольцев, которые едут в прифронтовые районы. Бывал в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецкой области.

Волонтер Марек
16 марта волонтер попал под российский обстрел / Фото facebook.com/inicjatywa.nehemiasz
Волонтер Марек
Волонтер Марек бывал в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецкой области / Фото facebook.com/inicjatywa.nehemiasz

"Один из украинских лидеров помощи, который знал Марека, лично написал нам сегодня: "Марек был человеком. Таких очень мало. Я так обнимаю вас и тоскую с вами вместе", – написали в организации.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе.

Погибший польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

В боях за Украину погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он стал в ряды ВСУ, чтобы бороться за свободу родного края и отдал за него жизнь. Александру было всего 37 лет.

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