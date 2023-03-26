В последние недели жизни дал жене наставление: в Ровно попрощались с погибшим на Донетчине воином

52-летний старший солдат погиб 21 марта во время выполнения боевого задания в Часовом Яру.

В Ровно попрощались с погибшим на Донетчине воином / Ровенский городской совет

В Ровно в воскресенье, 26 марта, состоялось прощание с умершим на фронте 52-летним военным Сергеем Ковбарем. Герой погиб в результате артиллерийского обстрела.

Как сообщает Ровенский городской совет, Ковбар вступил в ряды Вооруженных сил Украины 26 февраля 2022 года. С тех пор защитник защищал нашу землю от врага, не жалея себя. Воин был в самых горячих точках, держал оборону Бахмута.

52-летний старший солдат погиб 21 марта 2023 года во время выполнения боевого задания в Часовом Яру в результате артиллерийского обстрела противником. У него остались родители, жена и двое детей.

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"Сергей был молчуном, никогда не жаловался, мало рассказывал, но в последние недели жизни дал жене наставление: "Чтобы не случилось, надо продолжать жить". Сложно утолить боль утраты, но именно эти слова Сергея должны дать силу родителям, жене и детям - 20-летней дочери и 18-летнему сыну - идти дальше, гордо неся фамилию нашего современного Героя," - сказал городской голова Ровно Александр Третьяк.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

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