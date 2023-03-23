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3-летняя дочь не дождалась папу: в боях под Кременной погиб 22-летний чемпион Европы по боксу

23 марта 2023, 00:19
Несмотря на молодой возраст, у 22-летнего боксера уже была своя семья и маленькая дочь Василиса, которой в феврале исполнилось три года.
Максим Галиничев
В боях под Кременной погиб чемпион Европы по боксу Максим Галиничев/ НОК Украины, ФБУ

В кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев. Жизнь защитника оборвалась 10 марта в боях в городе Червонопоповка в Луганской области. Об этом сообщила Федерация бокса Украины.

Как отмечается, за свои 22 года жизни Максим получил "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских игр-2018, а в 2021-м получил "серебро" чемпионата Европы среди боксеров в возрасте до 22 лет.

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину, Максим пошел в ряды ВСУ. Боксер служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Герой прошел немало горячих точек Украины. За последний год бойцы бригады участвовали в боях под Бахмутом и Славянском, штурмовали изюм и брали в кольцо Лиман.

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"Мы запомним навсегда его искренним, молодым, веселым и целеустремленным парнем, ставшим вечным героем. Искренне сочувствуем родным и близким погибшего. Вечная память!",- написали в ФБУ.

Несмотря на молодой возраст, у 22-летнего боксера уже была своя семья и маленькая дочь Василиса, которой в феврале исполнилось три года.

"Конечно, я научу ее основным боксерским приемам, чтобы умела постоять за себя. Моя задача как родителя-показать своему ребенку разные пути, а он выберет тот, который сам захочет", - рассказывал Максим в разговоре с xsport.ua.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона зайца. Боец с позывным" Чехов " защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным" Черепаха "почти год воевал за Украину в составе"иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

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