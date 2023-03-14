Сиротой остался маленький сын: в боях за Бахмут погиб защитник из Львовской области

Игорь Илечко получил несовместимое с жизнью ранение в боях под Бахмутом Донецкой области.

Игорь Илечко погиб под Бахмутом / Фото pixabay.com, facebook

В боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будькив Львовской области. Сиротой остался маленький сын воина.

О гибели защитника Украины сообщил глава Давыдовской территориальной громады Владимир Керницкий в Facebook.

"Только недавно мать Игоря рассказывала, как гордится своим сыном и как переживает за него. А сегодня у нас грустное известие о его смерти", – написал он.

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По словам Керницкого, Игорь Илечко получил несовместимое с жизнью ранение в боях под Бахмутом.

"Сиротой остался маленький сынишка… Вечная память!" – добавил чиновник и выразил искренние соболезнования всем родным и близким защитника Украины.

Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".

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