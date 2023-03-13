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Был ранен и попал в плен: в боях за Украину погиб участник Лиги смеха

13 марта 2023, 11:12
Полномасштабное вторжение России в Украину застало Романа Иваненко с женой в Германии, но он вернулся в родную страну и добровольцем пошел на фронт.
Роман Иваненко
Роман Иваненко погиб, защищая Украину от российских оккупантов / Фото instagram.com/p/CpsS1mitOK8, t.me/rada_simashkevich

На угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

Гибель Иваненко в боях за Украину подтвердил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич в Telegram.

"Попав в окружение на угледарском направлении, сражался до последнего. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24 января по 28 февраля. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил! Вчера благодаря штурму враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите", - написал Симашкевич.

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У Романа Иваненко остались мама и жена.

Роман Иваненко с женой
Роман Иваненко с женой / Фото instagram.com/romka_ivanenko
Роман Иваненко с мамой
Роман Иваненко с мамой / Фото instagram.com/romka_ivanenko

Отметим, полномасштабное вторжение России в Украину застало его с женой в Германии, но Роман вернулся в родную страну и добровольцем пошел на фронт.

Роман Иваненко
Роман Иваненко служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев / Фото instagram.com/cherniak_vv

Кум Иваненко — юморист Владимир Черняк — написал в Instagram, что погибший служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев Сухопутных войск ВС Украины. Вероятно, у него был позывной "Артист".

Последний пост на Instagram-странице Иваненко был опубликован 27 февраля 2022 года.

"Так случилось, что война застала меня с женой здесь, в Германии, но когда в нашей стране происходят такие ужасные события, российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение, мы не собираемся здесь отсиживаться, мы возвращаемся, и не с пустыми руками, мы уже закупили определенную гуманитарную помощь", – писал Роман и призывал соотечественников помогать армии и людям, пострадавшим от войны.

Скриншот со страницы Романа Иваненко
Скриншот со страницы Романа Иваненко / instagram.com/romka_ivanenko

Как сообщал Главред, 9 марта стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, соучредитель сети музыкальных школ в Киеве Rock School ("Рок Школа").

Также в боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении погиб боец из Кривого Рога Денис Лыткевич, который в гражданской жизни был известным видеографом. У него остались жена и сын.

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