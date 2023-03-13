Был ранен и попал в плен: в боях за Украину погиб участник Лиги смеха

На угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.
Гибель Иваненко в боях за Украину подтвердил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич в Telegram.
"Попав в окружение на угледарском направлении, сражался до последнего. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24 января по 28 февраля. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил! Вчера благодаря штурму враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите", - написал Симашкевич.
У Романа Иваненко остались мама и жена.
Отметим, полномасштабное вторжение России в Украину застало его с женой в Германии, но Роман вернулся в родную страну и добровольцем пошел на фронт.
Кум Иваненко — юморист Владимир Черняк — написал в Instagram, что погибший служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев Сухопутных войск ВС Украины. Вероятно, у него был позывной "Артист".
Последний пост на Instagram-странице Иваненко был опубликован 27 февраля 2022 года.
"Так случилось, что война застала меня с женой здесь, в Германии, но когда в нашей стране происходят такие ужасные события, российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение, мы не собираемся здесь отсиживаться, мы возвращаемся, и не с пустыми руками, мы уже закупили определенную гуманитарную помощь", – писал Роман и призывал соотечественников помогать армии и людям, пострадавшим от войны.
Как сообщал Главред, 9 марта стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, соучредитель сети музыкальных школ в Киеве Rock School ("Рок Школа").
Также в боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении погиб боец из Кривого Рога Денис Лыткевич, который в гражданской жизни был известным видеографом. У него остались жена и сын.
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