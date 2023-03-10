"Ты звучишь голосами сотен детей": на войне погиб музыкант и основатель Киевской "Рок школы"

Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу.

На войне погиб музыкант Владимир Бульба / facebook.com/yaremavox

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, вчера, 9 марта, стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, соучредитель сети музыкальных школ в Киеве Rock School ("Рок Школа"). Печальную новость сообщил защитник Украины, ведущий Radio Roks Илья Ярема в Facebook.

Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу. С началом полномасштабного российского вторжения Бульба занимался волонтерством, а затем вступил в ряды ВСУ.

"Ты – мой брат по оружию. Ты – мой собрат на культурном фронте. Именно благодаря тебе бродвейский мюзикл School of Rock появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал на украинском. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием Rock School, где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе этот зов. Это было по-настоящему. Ты был настоящий", - написал Ярема.

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По его словам, Бульба всегда имел позитивный настрой и вдохновлял свое окружение оптимизмом. Он был ответственным человеком и вкладывал всю душу в дело своей жизни.

"Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!",- написал ведущий Radio Roks.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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