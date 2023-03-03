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Ему было всего 20 лет: в боях за Украину погиб храбрый доброволец из Прикарпатья

3 марта 2023, 09:30
Богдан Вакив родом из села Раков Брошнев-Осадской громады, а защищать Украину от российских оккупантов он пошел добровольцем.
Погибший боец ВСУ
Погибший боец ВСУ / facebook.com/nazar.ivaniv.3

На Луганщине погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Вакив из Прикарпатья, который вернулся на фронт после тяжелого ранения.

Богдан Вакив родом из села Раков Брошнев-Осадской громады, а защищать Украину от российских оккупантов он пошел добровольцем, сообщил глава бюджетной комиссии Ивано-Франковского областного совета Назарий Иванив в Facebook.

"Ушел добровольцем на передовую защищать Украину и свой народ от российских оккупантов. После тяжелых травм на фронте и трех месяцев лечения снова взял в руки оружие, чтобы продолжить борьбу за свободное будущее в независимом государстве", – рассказал Иванив.

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Боец служил стрелком-радиотелефонистом второго отделения первого взвода оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Погиб парень 28 февраля 2023 года во время минометного обстрела врагом одного из сел Луганской области. Защитнику было всего 20 лет. У него остались мама и сестра.

"Выражаю искренние соболезнования матери, сестре, родным, близким, и всей громаде... Склоняем головы в молитве... Спасибо за сына-Героя... Он навсегда останется в нашей памяти светлым Ангелом, который жизнь отдал за Родину, за каждого из нас, за нашу духовность, родной язык, нашу идентичность. Вечная слава нашему Герою!", – отметил Иванив.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

В борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Воин погиб, защищая город-крепость Бахмут.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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