Защищал Украину еще со времен АТО: под Бахмутом погиб известный украинский гандболист

Война с российскими оккупантами унесла жизнь еще одного представителя украинского спортивного сообщества.

Под Бахмутом погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк / Федерация гандбола Украины

В борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Воин погиб, защищая город-крепость Бахмут.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины, 28 февраля Роману должно было исполниться 48 лет. Воин защищал нашу страну от российских захватчиков еще со времен АТО.

Роман родом из города Коломыя Ивано-Франковской области. В прошлом он выступал за гандбольные клубы "СКА-Львов" (1995-2003, 2005-2012) и "Энергетик" Нетешин (2003-2005). В 1995-м и 1996-м годах он принимал участие в еврокубковых турнирах, а также становился серебряным призером Спартакиады Украины 1995 года.

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"Рома был самым веселым игроком команды, его все любили... Он навсегда останется для нас "Ромой", "Ромкой", "Ромахой". Больше всего он не любил проигрывать и на игры всегда выходил только, чтобы одержать победу", - рассказал о погибшем его бывший одноклубник из "СКА-Львов" Валерий Мельник.

Как сообщал Главред, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в боях за Украину под Бахмутом трагически погибли двое бойцов КОРДа - Богдан Бондарчук и Виктор Мельниченко. Они погибли при выполнении боевой задачи в результате удара реактивной артиллерии российских войск.

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