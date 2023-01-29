Возвращались с фронта, чтобы увидеть сына: на Хмельнитчине трагически погибли супруги пограничников

После полномасштабного вторжения супруги несли службу на южном направлении в составе Сил обороны Украины.

На Хмельнитчине трагически погибли супруги пограничников / Государственная пограничная служба Украины

Утром 29 января в Хмельницкой области трагично погибли супруги пограничников – полковник Александр Доценко и подполковница Неля Доценко.

Как сообщает ГПСУ, супруги были пограничниками Бердянского отряда. Александр Викторович организовывал и осуществлял оперативно-розыскную деятельность. А его жена Неля Анатольевна долгое время была спикером Луганского пограничного отряда. Она информировала о ситуации на линии разграничения и на границе со страной-агрессором. После полномасштабного вторжения супруги несли службу на южном направлении в составе Сил обороны Украины.

В Бердянском пограничном отряде уточнили, что пара взяла краткосрочный отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, который из-за войны эвакуировался из Бердянска к бабушке – матери Нели. Эта встреча оказалась последней.

"Это большая потеря для всего коллектива пограничного ведомства. Офицеры всю свою сознательную жизнь посвятили делу охраны границ Украины. Александр и Неля были добрые, любящие, искренние и отзывчивые люди. А их профессионализм, патриотизм, мужество, несокрушимость духа, мотивированность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и в противостоянии вооруженной агрессии со стороны России, стали примером для подражания. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Мы разделяем вашу боль", - отметили в Бердянском пограничном отряде.

Как сообщает издание Zaxid.net, Александр и Неля погибли в результате столкновения с грузовиком неподалеку от Хмельницкого. Авария произошла утром в воскресенье, 29 января, в селе Качуринцы в 40 км от Хмельницкого.

"Предварительно известно что Volkswagen Touran, в котором ехали супруги, столкнулся с грузовиком MAN. От удара 40-летний Александр и 37-летняя Неля Доценки погибли на месте ДТП. Водителя грузовика госпитализировали. Сейчас причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют правоохранители", - пишет издание.

Как сообщал Главред в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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