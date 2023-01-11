'Не хватает воздуха': в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детей

Под Бахмутом Донецкой области в ожесточенных боях с российскими оккупантами 7 января погиб мастер спорта из фри-файта, тренер и судья Андрей Храпанов.
Как пишет Каменский горсовет, украинский защитник 1985 года рождения. Он проходил службу в должности инструктора группы подготовки штаба и аэромобильного батальона. У Андрея Храпанова остались жена и двое сыновей.
Герой Украины был мастером спорта Украины по фри-файту, судьей национальной категории и тренером в СК "Upgrade" в Днепропетровской области.
"Мы все помним Андрея как положительного, жизнерадостного друга, фаната спорта и своего дела. Даже в рядах ВСУ Андрей не расставался со спортом, постоянно тренировался сам, объединял всех, кому были интересны единоборства, с удовольствием делился знаниями", - делится в Facebook Федерация фри-файта.
Жена Андрея Храпанова Маргарита в отчаянии из-за гибели любимого мужа. "Родненький, мне очень больно. Я до сих пор не верю, не хватает воздуха. Все внутри разрывается. Я не хочу выдерживать такую потерю", - написала она в своем Instagram.
Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.
Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".
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