'Не хватает воздуха': в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детей

Все запомнили Андрея Храпанова как позитивного, жизнерадостного мужчину, фаната спорта и своего дела.

В тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детей Андрей Храпанов / Facebook-страница Free-Fight

Под Бахмутом Донецкой области в ожесточенных боях с российскими оккупантами 7 января погиб мастер спорта из фри-файта, тренер и судья Андрей Храпанов.

Как пишет Каменский горсовет, украинский защитник 1985 года рождения. Он проходил службу в должности инструктора группы подготовки штаба и аэромобильного батальона. У Андрея Храпанова остались жена и двое сыновей.

Герой Украины был мастером спорта Украины по фри-файту, судьей национальной категории и тренером в СК "Upgrade" в Днепропетровской области.

"Мы все помним Андрея как положительного, жизнерадостного друга, фаната спорта и своего дела. Даже в рядах ВСУ Андрей не расставался со спортом, постоянно тренировался сам, объединял всех, кому были интересны единоборства, с удовольствием делился знаниями", - делится в Facebook Федерация фри-файта.

Жена Андрея Храпанова Маргарита в отчаянии из-за гибели любимого мужа. "Родненький, мне очень больно. Я до сих пор не верю, не хватает воздуха. Все внутри разрывается. Я не хочу выдерживать такую потерю", - написала она в своем Instagram.

Жена защитника в отчаянии из-за гибели любимого мужа / Пост Маргариты Храпановой в Instagram

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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