В тяжелом бою с российскими оккупантами погиб майдановец и отец пятерых детей Олег Юрченко

В Донецкой области в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и площадь Олег Юрченко.
Как сообщил народный депутат Владимир Вятрович, герой отдал свою жизнь за Украину в районе Бахмута.
"Еще одна тяжелая потеря. Погиб Олег Юрченко. Один из тех, кого с уверенностью можно причислить к лучшим украинцам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Юрченко был умным, сильным, отважным. Украинский защитник активно участвовал в общественной жизни и был членом Союза украинской молодежи в Украине.
После победы Майдана, он пошел на государственную службу строить Украину, а затем на военную – защищать ее.
У Олега Юрченко осталась жена и пятеро несовершеннолетних детей.
"Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне. Но мы сделаем это, в частности, в память таких как он, которым благодарим приближение этой победы", – отметил Вятрович.
Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным Мерс. Он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев вместе с отцом и братом.
Также на войне погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.
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