В тяжелом бою с российскими оккупантами погиб майдановец и отец пятерых детей Олег Юрченко

У Олега Юрченко осталась жена и пятеро несовершеннолетних детей.

Погиб Олег Юрченко / facebook.com/volodymyr.viatrovych

В Донецкой области в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и площадь Олег Юрченко.

Как сообщил народный депутат Владимир Вятрович, герой отдал свою жизнь за Украину в районе Бахмута.

"Еще одна тяжелая потеря. Погиб Олег Юрченко. Один из тех, кого с уверенностью можно причислить к лучшим украинцам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрченко был умным, сильным, отважным. Украинский защитник активно участвовал в общественной жизни и был членом Союза украинской молодежи в Украине.

После победы Майдана, он пошел на государственную службу строить Украину, а затем на военную – защищать ее.

У Олега Юрченко осталась жена и пятеро несовершеннолетних детей.

"Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне. Но мы сделаем это, в частности, в память таких как он, которым благодарим приближение этой победы", – отметил Вятрович.

Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным Мерс. Он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев вместе с отцом и братом.

Также на войне погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

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