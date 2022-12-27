У героя остались жена и двое маленьких сыновей.

Антон Коломиец вступил в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения / Фото facebook.com/Nacrada

В боях за Украину погиб журналист и режиссер Антон Коломиец. С первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны он встал на защиту Родины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Трагической новостью поделилась его коллега Елена Юдина, передает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Коломиец представлял херсонские СМИ. Журналист получил профессию режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Он также работал на телеканале "Скифия", который впоследствии стал херсонским филиалом Суспільного.

"6 лет подряд прогнозировал погоду на телеканале, каждое утро одаряя херсонцев хорошим настроением. Являлся также режиссером прямых эфиров. Антон Коломиец раньше работал и на других херсонских телеканалах", – сообщили в Нацсовете.

У героя остались жена и двое маленьких сыновей.

Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным Мерс. Он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев вместе с отцом и братом.

Также на войне погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

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