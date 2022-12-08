Вся семья была на фронте: в боях за Украину погиб известный общественный и политический деятель

Брат Алексея Андрей Бевзюк погиб несколько месяцев назад, а их отец Иван Бевзюк сейчас комиссован после того, как получил тяжелое ранение.

Алексей Бевзюк погиб на Донбассе / Фото facebook.com/anton.kolumbet

Защищая Украину погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным Мерс. Он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев вместе с отцом и братом.

Последний свой пост в соцсети Facebook Алексей опубликовал всего за день до гибели. Военный поздравлял коллег с Днем Вооруженных сил Украины.

"Нет более благородной миссии, чем защита своего народа, родной земли. Служба в рядах Вооруженных сил Украины для нас не просто профессия, это – высшая честь, призвание", – писал он.

В среду, 7 декабря, он погиб на Донбассе в бою с российскими оккупантами.

О гибели Алексея Бевзюка сообщил в Facebook его побратим Антон Колумбет. Брат Алексея Андрей Бевзюк погиб несколько месяцев назад, а их отец Иван Бевзюк сейчас комиссован после того, как получил тяжелое ранение.

"Эта семья, от короткой истории которой сжимается сердце – маленькая история всей Украины. Мерс был чрезвычайно крепким солдатом – улыбающимся, юморным, оптимистичным, с вечной улыбкой. Активный общественный и политический деятель, человек, с которым было очень интересно говорить и мечтать о стране будущего", – написал Колумбет.

По его словам, воин действительно жил Украиной и строил страну будущего вокруг себя.

"Я не могу найти слов, которыми можно было бы описать эту потерю для всех нас. Все кажется искусственным и несущественным. Склоняем головы в трауре вместе с родными и близкими", – написал побратим.

Алексей Бевзюк / Фото facebook.com/Oleksii7707

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

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