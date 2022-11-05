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В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор Кьелдал

5 ноября 2022, 18:26

В сражениях с российскими оккупантами в Украине трагически погиб доброволец из Австралии - 40-летний Тревор Кьелдал.

Легион, доброволец
В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор Кьелдал / Интернациональный легион, скриншот из видео

В сражениях с русскими агрессора в Украине погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор Кьелдал. Об этом сообщило австралийское издание Sydney Morning Herald.

Кьелдал ранее уже был ранен в боях с оккупантами и не так давно вернулся на фронт после лечения в госпитале.

Как пишут австралийские журналисты, первыми о гибели жителя города Квинсленд Тревора Кьелдала сообщили представители министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). Дипломат заявил, что ведомство сейчас оказывает всю возможную консульскую помощь семье Кьелдала.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время. Мы не можем предоставить дополнительные комментарии", – сказал он.

Семья Кьелдала, в свою очередь, поблагодарила DFAT за помощь в возвращении останков Тревора в Австралию.

В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор Кьелдал

"Наша глубина печали в связи с его потерей непостижима. Тревор был очень ценным и любимым членом нашей семьи", – рассказали они журналистам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ писали грузинские источники.

До того белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

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