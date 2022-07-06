Смогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест"

Иван Марчук - командир батальона "Волат", позывной — "Брест" / Фото: пресс-служба полка Калиновского

В боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском на Луганщине. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полка имени Кастуся Калиновского.

Иван "Брест" стоял у самых истоков формирования полка имени Кастуся Калиновского и с первых дней войны помогал бороться против РФ.

"Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. "Брест" пользовался исключительным авторитетом среди солдат полка. Кроме того, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная утрата для всех нас", – говорят сослуживцы павшего воина.

Отмечается, что еще несколько белорусских бойцов пропали, продолжаются их поиски. Известно, что один из них попал в плен.

"Небольшая группа наших бойцов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Через несколько часов контакта силы оккупантов были отброшены, техника была подбита из ручных противотанковых средств, среди наших ребят только один был легко ранен", – говорится в сообщении.

После этого войска РФ бросили на небольшой отряд батальона "Волат" значительные силы, в том числе и танки, из-за чего бойцы полка Кастуся Калиновского начали отступать.

"И даже тогда наши ребята не сдались и направили украинскую артиллерию на живую силу и технику противника. К сожалению, в какой-то момент связь с нашими бойцами прервалась", – сообщили защитники Украины.

Благодаря героизму и самопожертвованию белорусы смогли остановить наступление танковой колонны РФ, чем дали возможность безопасно отвести основные силы ВСУ.

Отметим, с начала войны в Украине погибли как минимум семь добровольцев из Беларуси: Илья "Литвин" Хренов, Алексей "Тур" Скобля, Дмитрий "Террор" Апанасович, Дмитрий "Ганс" Рубашевский, Константин "Феникс" Дюбайло и Павел "Волат".

Как сообщал Главред, в Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельски. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая. Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер.

Напомним, ветераны войск Специальных операций США создали в Украине группировку Моцарт в противовес российским наемникам из ЧВК Вагнера. Они организовали для защитников Украины несколько учебно-тренировочных лагерей в районе боевых действий. На сегодня в них было обучено более 2500 украинских военных.

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