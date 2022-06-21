В бою за Украину погиб второй доброволец из США Стивен Забельски

Доброволец из США Стивен Забельски погиб в Украине / Фото УНИАН, recordernews.com

В Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельски. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая.

Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя США.

Новость о смерти Забельски широко распространились после того, как журнал Rolling Stone со ссылкой на несколько человек, знакомых с обстоятельствами смерти американца, сообщил, что он был ветераном армии США и погиб на мине.

Попытки связаться с семьей Забельски не увенчались успехом. Он был родом из Нью-Йорка и прожил там большую часть своей жизни. Потом переехал во Флориду. Работал на стройке.

Официально Стивен Д. Забельски стал вторым добровольцем из США, погибшим в войне Украины против России.

Забельски погиб примерно через две недели после того, как семья 22-летнего ветерана Корпуса морской пехоты США Вилли Джозефа Канселя сообщила, что он был убит во время боевых действий в Украине.

Иностранные военные в плену у России

Граждане США - 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины - вероятно, попали в плен к российским солдатам. Об этом 15 июня писали со ссылкой на сослуживцев и близких американцев издание The Telegraph и телеканал СNN.

Оба американца - из Алабамы. Друке — бывший старший сержант армии, служивший в Ираке и Кувейте, а Хюйн — бывший капрал морской пехоты, служивший в Тихоокеанском регионе.

Дрюке и Хюйн могли попасть в плен в начале июня после того, как их подразделение столкнулось с превосходящими силами соперника во время боев в селе Избицкое к северо-востоку от Харькова. В Госдепартаменте США сообщили CNN, что им "известно о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в плен в Украине".

В начале июня суд так называемой "ДНР" приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Сааудуна Брагима к смертной казни. Они были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать, что американцев, попавших в плен под Харьковом, не будет ждать смертная казнь в "ДНР". Спикер Кремля считает, что они не находятся под защитой Женевской конвенции, потому что якобы не имеют отношения к Вооруженным силам Украины. На возражение журналиста о том, что РФ не может этого знать, Песков ответил, что будет проведено расследование.

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