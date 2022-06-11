Жил армией: в бою с рашистами погиб известный военкор

Погиб известный военкор / фото Facebook

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе боевых действий, пока неизвестно, сообщил в Facebook Михаил Макарук.

Кто такой Алексей Чубашев

По образованию Алексей — военный журналист. В 2008 году поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. В 2009 году — участник парада по случаю Дня Независимости.

В 2010 году поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первая ротация в район проведения АТО — в 2015 году. В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, автор и ведущий первого в Украине военно-реалити-шоу Рекрут.

28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас.

После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты.

24 февраля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.

Война в Украине

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.

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