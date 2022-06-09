Войска РФ застряли на границе Херсонщины и Николаевщины: угрозы захвата Одессы нет – Жданов

Нельзя сказать, что войска РФ продвинутся даже к Николаеву, не говоря уже об Одессе – Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Одессе не грозят высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где ее блокируют. Однако враг по-прежнему может наносить по городу ракетные удары. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что угрозы захвата Одессы на данный момент нет. Россия не сможет высадить морской десант или обеспечить продвижение сухопутных войск, которые завязли на границе Николаевщины и Херсонщины, где ее блокируют. Оккупанты не могут двигаться даже к Николаеву.

Читайте такжеЕсли Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – Жданов"Одессе ничего не угрожает по поводу высадки десанта и прохождения сухопутной группировки. Сухопутная группировка застряла на границе Николаевской и Херсонской областей. Там ее блокируют. Нет тенденций к движению даже в направлении Николаева, не говоря уже об Одессе", - объяснил эксперт.

Также он дал скептическую оценку открытию "зеленых коридоров" для вывоза продовольствия с Одесской или Николаевской областей. Черноморскую акваторию заминировала Россия, и теперь цинично говорит, что разминирование якобы должна проводить Украина.

"Вопрос "зеленых коридоров" для вывоза продовольствия из одесских портов, или из портов Одесской и Николаевской областей — не так уж реалистичен. Акваторию Черного моря не мы минировали. Акваторию минировала Российская Федерация. Нам необходимо будет уничтожить мины на всей этой акватории", - подчеркнул Олег Жданов.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сказал, что армия Украины не может перейти к полномасштабным контрнаступательным действиям по причине нехватки военной техники. У оккупантов РФ серьезное преимущество в вооружениях, в то время как украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ВСУ для контрнаступления на занятые войсками РФ позиции понадобится много оружия. В том числе сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолеты, танки и тысячи беспилотников. Кроме того, понадобится формирование 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские военные тотально уступают в артиллерийской мощи армии РФ на Донбассе. Без поставок нужного числа вооружений ВСУ сложно остановить атаки российских войск, не говоря уже о начале контрнаступательной военной операции.

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