Армии Украины для контрнаступления нужно шесть бригад в 25 тысяч солдат и тяжелое оружие – Данилов

Украине нужно много современного оружия - Данилов / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Вооруженным силам Украины для проведения успешной контрнаступательной операции по возвращению под контроль Киева оккупированных территорий на юге и востоке нужно сформировать шесть новых бригад, численность которых должна составить 25 тысяч человек. Нужно много современного оружия – сотни единиц ракетных установок, артиллерии, а также самолеты, танки и тысячи беспилотников. На первом этапе поставки оружия с Запада уже сыграли главную роль в сдерживании военной силы России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что для того, чтобы провести контрнаступление и освободить временно оккупированные Россией территории, нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.

У бригад должно быть множество единиц тяжелого вооружения.

"Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников", - объяснил Данилов.

Читайте такжеРоссия утратила контроль над частью Черного моря: ВСУ отбросили ЧФ РФ более чем на 100 км от береговТакже он подчеркнул, что поставки оружия Украине со стороны Запада уже сыграли главную роль в сдерживании первоначальных планов России по осуществлению блицкрига.

Смотрите видео ТСН – бойцы ВСУ в Харьковской области перешли в контрнаступление

Контрнаступление армии Украины

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. В начале июня украинские военные достигли успехов на северном направлении и освободили более 20 оккупированных населенных пунктов. Теперь ВСУ продвигаются на юг области.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что в августе текущего года может произойти перелом на фронте. По его мнению, у россиян ухудшится ситуация с логистикой, а у украинцев она станет лучше. Следовательно, в конце августа Украина может перейти в контрнаступление и освободить территории, которые Киев контролировал до 24 февраля 2022 года.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому ВСУ смогут перейти в контрнаступление после того, как на баланс поступит нужное количество оружия от Запада. По его словам, нужно сформировать 4-5 бригад. По темпам операцию могут провести во второй половине июля или августа.

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