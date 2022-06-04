В июле ВСУ пойдут в контрнаступление: Арестович дал новый прогноз по войне

Арестович / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве.

Как рассказал Арестович в интервью DW, это может произойти летом.

"Чтобы мы сформировали по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам - это вторая половина июля или август", - отметил Арестович.

По словам Арестовича, "мы уничтожили или перевели в небоеспособное состояние по меньшей мере треть пришедших к нам войск".

"Российская армия очень сильно "просела" в боеспособности, лучшее доказательство этому есть скрытая мобилизация, которую они проводят. Поехавшие к нам старые танки Т-62 попытки набрать каких-то добровольцев, которых неделю готовят и бросают сюда (в Украину. - ред.). Это показывает, что личного состава очень не хватает. Также утоплен крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ. Это наше огромное достижение", - сказал Арестович.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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