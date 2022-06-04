В июле ВСУ пойдут в контрнаступление: Арестович дал новый прогноз по войне

По словам Арестовича, "мы уничтожили или перевели в небоеспособное состояние по меньшей мере треть пришедших к нам войск".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве.
Как рассказал Арестович в интервью DW, это может произойти летом.
"Чтобы мы сформировали по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам - это вторая половина июля или август", - отметил Арестович.
По словам Арестовича, "мы уничтожили или перевели в небоеспособное состояние по меньшей мере треть пришедших к нам войск".
"Российская армия очень сильно "просела" в боеспособности, лучшее доказательство этому есть скрытая мобилизация, которую они проводят. Поехавшие к нам старые танки Т-62 попытки набрать каких-то добровольцев, которых неделю готовят и бросают сюда (в Украину. - ред.). Это показывает, что личного состава очень не хватает. Также утоплен крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ. Это наше огромное достижение", - сказал Арестович.
Читайте такжеРакеты полетят в Крым аж бегом: Арестович объяснил, будут ли ВСУ атаковать армию РФ на полуострове
Смотрите онлайн новости Донбасс
Война в Украине
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
Читайте также:
- Арестович назвал главную задачу ВСУ в войне с РФ
- "Они готовятся": Арестович рассказал о планах рашистов после провала в районе Гуляйполя
- Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в Северодонецке