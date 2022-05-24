"Мы едва-едва выгребаем там": Арестович рассказал о новом котле на востоке Украины

Арестович / УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь".

В интервью Марку Фейгину Арестович сообщил, что противник имеет превосходство по артиллерии и авиации в Северодонецке.

Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

"Если посмотреть на Северск, то вот он малый котел вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть от Северска до Берестового. Получается маленький котел: Ямполь, Северск, Врубовка, Попасная – они замыкают, Лисичанск и Северодонецк – остаются в окружении. Мы едва-едва выгребаем там", - заявил Арестович.

Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.

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