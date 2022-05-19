Арестович рассказал о выдающемся военном достижении ВСУ

Движение украинских войск в сторону Купянска есть.
Несколько дней назад в Харьковской области имело место выдающееся военное достижение.
Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, украинские войска успешно форсировали реку и немного продвинулись в сторону оккупированного Купянска.
"Наши войска сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег. Это движение стало опасным, и российские войска перебросили туда усиление. В том числе около танкового батальона, но это все пока не очень успешная история. Потому что если смотреть на эту карту - синий язычок немножко подвинулся… Движение украинских войск в сторону Купянска есть. Любое движение туда украинских ВС - подвешивает изюмскую группировку на очень тонкой ниточке", - сказал Арестович в эфире ФейгинLIVE.
Война России против Украины
Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.
Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.
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