Армия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – Арестович

Российские войска выходят на участки, на которых собираются обороняться - Арестович / Коллаж УНИАН

Войска России по всему участку боевых действий от Херсона до Харькова начала постепенно переходить к обороне. Единственные направления, где они еще не перешли к таким действиям – Изюмское и Луганское. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью на YouTube-канале Фейгин Live он рассказал о том, что действия российских войск указывают на их переход к оборонительным действиям. Оккупационная армия пытается выйти на участки, где будет легче держать оборону.

Читайте такжеВраг окапывается на Херсонщине и Запорожчине: война с РФ переходит в затяжную фазу – Резников" На всех направлениях российские войска сейчас получили такую команду. Это видно по их действиям. По замыслу, я так понимаю, они пытаются выйти на участки, которые удобнее оборонять. В основном, это холмы, населенные пункты и естественные рубежи типа речек и оврагов. Они начали копать. Часть войск продолжает наступать, чтобы занять систему рубежей – опорных пунктов, дорог. А часть за их спиной уже закапываются вовсю. В некоторых местах уже закапываются и те, которые на первой линии стоят", - отметил Арестович.

По его словам, можно осторожно сказать, что войска РФ в Украине начали переходить к обороне по всему участку военных действий – от Херсона до Харькова. Наступление продолжается на Изюмском и Луганском направлениях.

"Можно сказать, аккуратно, что российская армия начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова. Единственное, где они этого еще не делают – это Изюмское и Луганское направления. Там еще дожимают", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.

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