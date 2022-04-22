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В РФ прямо заявили о намерении оккупировать Донбасс и юг Украины: у Зеленского уже ответили

22 апреля 2022, 13:23

На бредовый замысел Кремля отреагировал глава ОПУ.

война в Украине
В РФ прямо заявили о намерении оккупировать Донбасс и юг Украины / Фото Reuters

Россия намерена оккупировать Донбасс и южную часть Украины. В армии РФ назвали это главной задачей "второй фазы спецоперации".

Заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом", а это "позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".

А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на наглые планы Кремля.

Читайте такжеРФ попытается выиграть вторую фазу войны: стратег по безопасности рассказала, как именно"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа", - написал он на своем Telegram-канале.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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