"Культ страшных предсмертных мучений": Арестович высказался о России и оккупантах

В РФ царит "культ смерти" / Офис президента Украины, УНИАН

Российские военные – это "зло, которое поклоняется культу смерти и питается смертью животных и людей". Именно так считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Пост, приуроченный к 100 дням войны, он выставил в своем Telegram-канале.

"Это хуже, чем культ смерти, это культ не просто мертвых, это культ самых страшных предсмертных мучений – типа тех, которые были в Буче, когда людей убивали медленно, сладострастно и долго, на глазах у других людей, наслаждаясь излучениями ужасающего, беспредельного морока, который по замыслу жрецов этого культа охватывал каждую жертву", - написал Алексей Арестович.

Арестович убежден, что главным распространителем этого "ядовитого" культа являются пропагандистские российские каналы.

Он считает, что остановить этот "культ" могут только "украинцы, поляки и англосаксы".

"Мы, потому, что наша основная идея - это Воля, Свет и Свобода, поляки - потому, что эта Болотная Мразь - им очень хорошо знакома, они давно имели дело, ещё в дохристианские времена (см. соответствующих персонажей у Собковского) и именно потому, поляки нам так помогают, англосаксы - потому, что имеют опыт работы с такими культами в Африке и других местах", - добавил Арестович.

Война будет тяжелой, а вытаскивать народы России после свержения Культа "придется десятилетиями и всем миром". Арестович также акцентирует внимание на том, что украинцам нельзя пропитываться этой жуткой агрессией и жестокостью, ведь тогда "культ победит нас и это будет конец".

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Россия - страна "некромантов"

Напомним, финансовый аналитик Александр Кущ рассказал о том, что Россия превращается в страну "некромантов", на первом плане которой является культ смерти.

Все уже смирились с давно умершим Лениным, тело которого долгие годы хранят на Красной площади в мавзолее. Однако в России любовь к мертвецам на этом не заканчивается.

Так, 9 мая в Саратове устроили парад "бессмертной армии зомби". Возможно, организаторы действительно хотели напомнить о том, что защитники страны во Второй мировой войне не умрут в их памяти. Однако этот странный флешмоб можно считать самым настоящим призывом смерти.

Безумие не обошло стороной и детей. В Тверской области маленьких детей заставили лечь, изображая могилы погибших воинов.

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