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"Наши поймали их со спущенными штанами": под Херсоном ВСУ разгромили российскую БТГр - Арестович

3 июня 2022, 07:13

Российская БТГр на Херсонщине уничтожена почти "в ноль" - разбиты несколько десятков единиц техники и не меньше пары сотен убитыми.

Арестович
Арестович рассказал о ситуации на Херсонщине / Фото УНИАН

Защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

На указанное направление вражеские войска перебросили сильные средства поражения – противовоздушную оборону, танки и другую технику для готовности наступать, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"На каждом оперативном направлении российское военное командование требует успеха. Но оно очень плохо это координирует. От группировок требуют агрессивности наступления, принятия мер продвижения, при этом абсолютно не соотнося их между собой", – пояснил Арестович.

Он отметил, что в такой тактике в том числе играют роль разные командиры у российских группировок. Ныне оккупанты пытаются наступать на Херсонщине и Запорожье, двинуться на Николаев и Кривой Рог.

"И наши опять их поймали со спущенными штанами. Не скажу, что в ночь перед наступлением, но за очень короткое время до него, когда они находились в наиболее уязвимом положении – непосредственно перед началом действий", – подчеркнул советник главы ОП.

Арестович рассказал, что украинские защитники ударили сразу на трех направлениях, организовали три переправы – все они были успешными, хотя не без потерь. Защитники зашли на другую сторону, форсировали Ингулец, закрепились и создали плацдарм.

Читайте такжеСломать всю систему обороны РФ на Юге: Жданов объяснил, почему ВСУ важно перейти реку Ингулец"Дальше все ожидали вот этого окончательного успеха. Но так не бывает. Российская армия перебросила туда свои части и пошла вторая неделя плацдарма", – признал Арестович.

Он добавил, что задача Сил обороны была – удержать позиции. С одной стороны они отвлекали врага, с другой - наносили удары в другом месте. Так фактически началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности наступления и стали в оборону. В ответ противник пошел их выбивать, "потому что цель оккупантов – ликвидировать плацдарм".

"Но при попытке врагом выбивать наши войска, которые безусловно тоже понесли потери, ведь это война, там (на Херсонском направлении. – ред.) разгромили российскую БТГр. Она уничтожена почти "в ноль". Там несколько десятков единиц техники и не меньше пары сотен убитыми только", – подытожил Арестович.

Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что бойцам ВСУ под силу освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка в Николаевской области ‒ но процесс этот будет очень непрост. Генерал говорит, что на вышеуказанных участках было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на них и окопаться.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

Другие новости:

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