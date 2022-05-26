"Быстрее, чем можно представить": у Зеленского рассказал, когда из Херсона выбьют оккупантов

Когда ВСУ освободят Херсон от оккупантов / Корреспондент, ОПУ

Украинский Херсон, который находится в оккупации, станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что сейчас наши войска работают над тем, чтобы сдержать путинские войска на востоке страны. Именно в том направлении РФ бросает в бой все возможное.

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто - то может себе представить", - отметил Михаил Подоляк.

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Что известно о контрнаступлении

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета, когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не раньше июля.

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Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление, однако войска нуждаются в срочных поставках вооружений. Следует убрать преимущество оккупантов в вооружениях. Силы обороны Украины в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы.

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