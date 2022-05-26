ВСУ освободят юг Украины, как только накопят силы, а войска РФ утратят атакующий потенциал – Подоляк

Украина работает над тем, чтобы получить оружие для освобождения своих территорий - Подоляк / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Киев сегодня работает над тем, чтобы Украина получила достаточное количество вооружений для освобождения временно захваченных Россией территорий. Украинская армия действует с целью сдерживания наступления вражеских войск на востоке страны, Москва бросает в бой все силы, которые у нее есть. Когда ВСУ накопят достаточно сил, а оккупационные войска утратят наступательный потенциал, состоится освобождение южных областей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что сейчас на захваченном юге Украины российские оккупанты пытаются создать миф, якобы украинское государство их оставило, а так называемый "русский мир" пришел надолго. Захватчики проводят психологическую операцию.

Читайте такжеБлокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-Лисичанск"Россия очень активно пытается сформировать у южан мнение, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Имеем классическую русскую психологическую операцию: вызвать чувство смуты и великой обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев оскорбленных", - отметил Подоляк.

Также он добавил, что Украина проводит работу по всем фронтам – правительство ищет возможности для получения нужного количества вооружений для деоккупации территорий. Действия ВСУ направлены на сдерживание наступления врага на востоке, в то время как Москва продолжает бросать на поле боя все свои силы.

По словам чиновника, когда войска РФ утратят способность к наступлению, а армия Украины накопит достаточно сил, ВСУ освободят захваченные оккупантами украинские территории на юге.

"Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны будет обязательно освобожден", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Контрнаступление армии Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета, когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не раньше июля.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление, однако войска нуждаются в срочных поставках вооружений. Следует убрать преимущество оккупантов в вооружениях. Силы обороны Украины в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы.

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