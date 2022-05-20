УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Украина

ВСУ будут гнать войска РФ с юга и востока Украины, для контрнаступления нужно тяжелое оружие – ГУР

20 травня 2022, 18:44

Россия использовала против Украины все виды вооружений – начиная от крылатых ракет и заканчивая стратегическими бомбардировщиками, сказал Кирилл Буданов.

Применение ВСУ гаубицы М-777 на фронте
Украине нужны срочные поставки тяжелого вооружения, чтобы ускорить контрнаступление ВСУ - Буданов / Посольство США в Украине

Украина готова перейти к широкомасштабному контрнаступлению против армии России на своей территории. Однако для этого нужны срочные поставки тяжелых вооружений, которые должны нивелировать преимущество российских войск в военной технике. Россияне уже использовали против нашего государства широкий спектр своего оружия. Наступление ВСУ по ряду направлений уже идет, но без таких вооружений оно будет очень сложным. В ближайшие месяцы украинские войска намерены вытеснить оккупантов с юга и востока страны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью The Wall Street Journal он рассказал о том, что для ускорения контрнаступление Украины армии нужны ракетные системы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Наступление украинских войск, которое идет уже сейчас, будет очень сложно реализовать без таких вооружений.

читайте такожУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов"Мы уже начали наступление в определенных точках, но широкомасштабное наступление без этого оружия будет очень сложным", - отметил генерал.

По его словам, в планах армии Украины на ближайший месяц – концентрация усилий по вытеснению оккупационной российской армии с захваченных ею территорий в южных и восточных областях.

Также он добавил, что Украина ведет войну на своей территории и не должна быть ограничена в вооружениях. Враг уже применил все виды своих вооружений, кроме ядерного оружия.

Смотрите видео Главред – Жданов рассказал о ситуации с резервами России для войны против Украины

"Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на использование каких-то видов вооружений, то я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружений, которыми располагает, начиная от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, и заканчивая стратегическими бомбардировщиками", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина ставит перед собой задачу восстановления территориальной целостности государства в пределах границ на 1991 год. Президент РФ Владимир Путин уже оказался в абсолютном тупике – он не может ни остановить, ни выиграть эту войну.

Война России против Украины

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее заявил, что появились признаки перехода войск России к оборонительным действиям по всей линии фронта. Оккупанты окапываются и занимают более выгодные для обороны позиции.

В Североатлантическом альянсе полагают, что Украина может одержать победу в войне против России. Украинской армии уже удалось изменить ход событий на поле боя. У Киева со временем появится возможность освободить захваченные российскими войсками Крым и Донбасс.

Специалисты Института изучения войны в США прогнозируют попытку войск РФ удержать свои позиции к западу от Волчанска Харьковской области. Оккупанты попытаются сохранить линию снабжения своей группировки под Изюмом. Однако из-за неудач они уже не могут там вести наступление. Вероятно, россияне могут вывести свои войска с Харьковщины, а армия Украины перейдет в наступление на Изюмском направлении.

Главред рекомендует:

ВСУ войска России ГУР Минобороны Украины война России и Украины
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

18:44

ВСУ будут гнать войска РФ с юга и востока Украины, для контрнаступления нужно тяжелое оружие – ГУР

18:32

Боец ВСУ закрыл собой девочку во время обстрела на ЗапорожьеВидео

18:27

Сафари на рашистов: снайпер ВСУ рассказала, как расстреливали колонны РФВидео

18:13

Плач над будущей могилкой России, или Почему в войне с РФ украинцы могут умереть со смехумнение

18:05

Никто не соглашался подвезти: девушка на 8 месяце беременности пешком уходила из МариуполяВидео

Реклама
17:59

Пугачева - великая, а Галкина не ждут: путинист Лепс высказался о возвращении Примадонны в РФ

17:56

Немецкие зенитки прикроют небо: ВСУ вооружат самоходками GepardВидео

17:53

О базах РФ и запуске ракет промолчали: у Лукашенко заявили, что не будут воевать против УкраиныВидео

17:38

С гранатами со слезоточивым газом: в Энергодаре рашисты жестоко разгоняют протесты спасателейВидео

17:28

Электроснабжение вернули уже в 863 из 1016 деоккупированных населенных пунктов – ОП

17:20

"И Германия, и Франция были готовы сдать Украину": эксперт рассказал, что не так с нашими союзниками

17:10

Путин участвует в управлении войной против Украины, от власти в РФ его пока не отстранят – CNNВидео

17:09

Три раза предлагали, а мы отказывались: Потап рассказал, как им предлагали представлять Россию на Евровидении

17:07

Гороскоп на лето 2022: на что рассчитывать знакам стихии воздуха – денежный успех или личное счастье

16:59

Разнесли базу РФ с "фейерверком": разведчики ДШВ уничтожили 30 рашистов, вызвав огонь на себяВидео

16:40

Как выглядит лидер Kalush Orchestra без розовой панамки - редкие снимки Олега Псюка

16:36

На Харьковщине россияне укрепили свои позиции аммиачной селитрой – фотоВидео

16:33

Депутаты предлагают лишать гражданства бежавших за границу военнообязанных украинцевВидео

16:32

Будет невероятный вкус и аромат: что лучше всего посадить рядом с перцем

16:29

Почему войну России и Украины не остановить поиском компромиссамнение

Реклама
16:27

В разведке Минобороны назвали условие завершения войны в УкраинеВидео

16:04

Новая почта кардинально меняет тарифы и условия хранения с 23 мая

15:56

Силы РФ придут в упадок, ВСУ смогут их вытеснить: генерал США назвал срокиВидео

15:44

"Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки": Земфира записала песню-обращение к российским оккупантамВидео

15:42

В МИУ убеждены, что разрушенную инфраструктуру удастся отстроить за 2 года

15:38

Ракетный удар по Одесщине: оккупанты уничтожили "стратегически важный объект" – туалет на пляжеВидео

15:37

В Украине рекордное подорожание на АЗС: цены взлетели на 10-15 грн за литрВидео

15:28

Десантники ВСУ "поджарили" из Стугны и Javelin два танка оккупантов – эффектное видеоВидео

15:23

"Они публично поддержали массовое убийство украинцев": Гордон показал главных звезд-рашистов

15:05

Силы спецопераций разнесли позицию вражеских противотанкистов: яркое видео

14:41

Оккупанты ударили по школе в Северодонецке, где прятались более 200 человек: есть погибшиеВидео

14:02

Разведкой РФ в Украине руководит жестокий спецназовец с украинскими корнями: что о нем известноВидео

13:51

Как Лукашенко и американские противокорабельные ракеты помогут США публично унизить Россиюмнение

13:38

Гороскоп Таро на июнь 2022: Ракам - ссоры, Львам - триумф, а Девам - большая прибыльВидео

13:24

Президент ФК "Рух" Григорий Козловский получил "Знак почета" за помощь ВСУВидео

13:12

Сенатор РФ разразился заявлением, что Кремль воюет в Украине против россиянВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 мая 2022: Ракам – неприятная поездка, Девам – расходы, Скорпионам – большие деньги

12:34

Мир "косит" новая болезнь: что известно об оспе обезьян и в какие страны уже проникла зараза

12:23

Летнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

12:06

Во дворах кладбища, ни один дом не уцелел: Гайдай показал фото "второго Мариуполя" на ДонбассеФотоВидео

Реклама
11:53

Под Киевом священники УПЦ МП похищали людей, "отжимали" гуманитарку и крестили оккупантовВидео

11:41

Киевский мост в Чернигове можно отстроить за пять месяцев – Тимошенко

11:37

Пока Путин ломает зубы в Украине, НАТО будет расширяться: посол назвал сроки вступления УкраиныВидео

11:23

Ракетный голод России: потянет ли РФ войну на истощение в Украинемнение

11:07

Из Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных – британская разведкаВидео

11:06

Приметы на 21 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:53

Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение и тянет время - посол Украины в ФРГ

10:18

ТРО уничтожила на Харьковщине российский танк Т-90М, который расстрелял колонну с гражданскимиВидео

10:05

В Сеть попали данные оккупантов, которые совершали военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

09:57

Продают картошку, чтобы купить хлеб и одежду: пенсионерка с дочкой живут в сарае под КиевомВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти