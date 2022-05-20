ВСУ будут гнать войска РФ с юга и востока Украины, для контрнаступления нужно тяжелое оружие – ГУР

Украине нужны срочные поставки тяжелого вооружения, чтобы ускорить контрнаступление ВСУ - Буданов / Посольство США в Украине

Украина готова перейти к широкомасштабному контрнаступлению против армии России на своей территории. Однако для этого нужны срочные поставки тяжелых вооружений, которые должны нивелировать преимущество российских войск в военной технике. Россияне уже использовали против нашего государства широкий спектр своего оружия. Наступление ВСУ по ряду направлений уже идет, но без таких вооружений оно будет очень сложным. В ближайшие месяцы украинские войска намерены вытеснить оккупантов с юга и востока страны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью The Wall Street Journal он рассказал о том, что для ускорения контрнаступление Украины армии нужны ракетные системы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Наступление украинских войск, которое идет уже сейчас, будет очень сложно реализовать без таких вооружений.

читайте такожУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов"Мы уже начали наступление в определенных точках, но широкомасштабное наступление без этого оружия будет очень сложным", - отметил генерал.

По его словам, в планах армии Украины на ближайший месяц – концентрация усилий по вытеснению оккупационной российской армии с захваченных ею территорий в южных и восточных областях.

Также он добавил, что Украина ведет войну на своей территории и не должна быть ограничена в вооружениях. Враг уже применил все виды своих вооружений, кроме ядерного оружия.

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"Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на использование каких-то видов вооружений, то я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружений, которыми располагает, начиная от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, и заканчивая стратегическими бомбардировщиками", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина ставит перед собой задачу восстановления территориальной целостности государства в пределах границ на 1991 год. Президент РФ Владимир Путин уже оказался в абсолютном тупике – он не может ни остановить, ни выиграть эту войну.

Война России против Украины

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее заявил, что появились признаки перехода войск России к оборонительным действиям по всей линии фронта. Оккупанты окапываются и занимают более выгодные для обороны позиции.

В Североатлантическом альянсе полагают, что Украина может одержать победу в войне против России. Украинской армии уже удалось изменить ход событий на поле боя. У Киева со временем появится возможность освободить захваченные российскими войсками Крым и Донбасс.

Специалисты Института изучения войны в США прогнозируют попытку войск РФ удержать свои позиции к западу от Волчанска Харьковской области. Оккупанты попытаются сохранить линию снабжения своей группировки под Изюмом. Однако из-за неудач они уже не могут там вести наступление. Вероятно, россияне могут вывести свои войска с Харьковщины, а армия Украины перейдет в наступление на Изюмском направлении.

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