В разведке Минобороны назвали условие завершения войны в Украине

ВСУ будут восстанавливать территориальную целостность Украины / Фото Reuters

Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как подчеркнул он в интервью изданию The Wall Street Journal, Украина намерена восстанговить свои границы в пределах 1991 года.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года", – сказал он.

"Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается", – добавил он.

Буданов отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - отметил Буданов.

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия вовсе не такая сильная и великая страна, которую он хотел изобразить. В то же время, меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний, и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – подытожил руководитель отечественной военной разведки.

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Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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