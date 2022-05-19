Рашисты устроили штурм на Донбассе: получили по зубам от ВСУ и отползли с потерями

ВСУ остановили штурм врага на нескольких направлениях / Фото Reuters

Активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

На Славянском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушеваха и Богородичный, а на Донецком направлении - в отдельных районах активизировал наступательные и штурмовые действия.

"В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка", - сказано в сводке.

Оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и безрезультатно пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье.

На Авдеевском направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, однако понес потери и отступил, а на Кураховском направлении - при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел безуспешное наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка.

На Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

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